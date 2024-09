¿Ganar o Servir? vivió una tensa nominación la noche de miércoles, en donde los compañeros escogieron quien es el cuarto participante que queda en zona de peligro y que deberá enfrentar la próxima competencia por la permanencia.

En ese contexto, Pangal recibió la mayor cantidad de votos quedando nominado, esta situación impactó a muchos de sus compañeros quienes anticipan un fuerte duelo entre 4 de los competidores más fuertes de la casa.

Pangal, Daniela Colett, Raimundo Cerda y Austin Palao, protagonizarán la próxima ceremonia en donde dos de ellos competirán, mientras que uno será salvado por el público y el otro por las llaves.

¿Pangal será finalista de ¿Ganar o Servir?

Debido a la diferencia entre tiempo real y televisivo, ya se conoce quienes son los finalistas y uno de ellos es Pangal, quien hace algunas semanas adelanto detalles de lo que se vendrá. El deportista se enfrentará a Pancho Rodríguez, ex Calle 7 y Pelotón, quien aún no ingresa a la casona.

“Es un profesional para las competencias, es muy bueno, yo le tengo mucho respeto y creo que va a ser una final épica”, señaló en conversación con RojaBet.

“Yo siempre he repetido que tengo que recuperarme, yo tengo que estar al 100%. No voy a estar al cien por ciento, porque tengo que operarme, las hernias no se van de un día para otro”.

“Pero la última parte del reality yo competí desde que entre con hernia, me hice dos más por la fuerza que hice, pero uno se acostumbra al dolor y empiezas a convivir con el dolor”, explicó en ese momento.

La nominación de Pangal

Resistencia decidió votar en bloque en contra del capitán de Soberanos, quien finalmente se convirtió en el nominado tras el cara a cara.

“El gran manipulador de la casa. Simplemente, mi voto es porque creo que eres uno de los mejores competidores que tiene el programa, si no eres el mejor, pero creo que el único que te puede ganar es Austin, por eso es que pongo en riesgo tu voto sabiendo que está Austin ahí, y creo que si te toca con Rai, creo que también puede ganar”, le señaló Facundo al deportista.

Luis al momento de votar comentó: “Eres el mejor y te queremos ver en duelo, porque lo único que quieres hacer es ganarme a mí y tener el premio para colgarlo en tu casa”.

Mientras que Faloon también votó por el deportista. “No le debo fidelidad ni lealtad a nadie, esto es una competencia, es un juego y entre más se vayan a competencia los hombres es mejor para mí”, mientras que Pangal le responde: “Judas“.