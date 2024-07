Mientras se transmite Canal 13 ¿Ganar o Servir? con solo unos pocos eliminados, ya sabemos quiénes son los finalistas que se batirán a duelo en la final. Y es que gracias a las filtraciones ya se sabe todo de lo que pasará en el reality.

Son estas mismas las que revelaron que Pangal Andrade, Raimundo Cerda, Oriana Marzoli y Pancho Rodríguez, que aún no ha aparecido en pantalla, son los cuatro finalistas.

En concreto, Pangal se batirá a duelo con Pancho Rodríguez, uno de los grandes competidores de Esto es Guerra en Perú. Sobre esto habló en una reciente entrevista y es que conversó sobre como llegará a la competencia final.

Causa preocupación en los fanáticos

En una reciente entrevista con Roja Bet, Pangal Andrade habló sobre unas lesiones que le preocupan y que además podrían hacer que no se encuentre con una buena capacidad física durante la final de ¿Ganar o Servir?

Esto provocó la preocupación de los fanáticos, que quieren ver a Pangal como gran ganador del reality show de Canal 13.

Y es que, según lo que reveló en la entrevista, tiene una hernia, la que empeoró en los últimos momentos que estuvo en el reality. Junto con esto, un desgarre también lo tendría complicado para no dar todo en la competencia final.

“Yo siempre he repetido que tengo que recuperarme. Yo tengo que estar al 100%, no voy a estar al 100% porque las hernias no se van del día a la mañana, tengo que operarme“, mencionó.

“Las últimas partes del reality yo competí de que entre con hernia y me hice dos más, por la fuerza que tuve que hacer. Pero uno se acostumbra al dolor, hueón tu empezai a convivir con el dolor“, agregó.

“Lo que me tiene cagao ahora no más son los abductores, tengo medio desgarrados, micro desgarros, que no me permiten implosionar como yo quiero, pero eso lo estoy trabajando con mi profe y estamos viendo como llegar“, explicó, y es que las hernias tiene que operarlas y eso igual lleva descanso.

Revisa los dichos de Pangal sobre la final de ¿Ganar o Servir?