Aún no se ve su ingreso en pantalla, pero ya hay gran expectación por la anunciada llegada de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida como ‘la guarén‘, a ¿Ganar o Servir?, en donde se verá el esperado reencuentro con Fran Maira, su ex Mejor Amiga, y se sumarán a la competencia.

Recientemente, la pareja tuvo una extensa conversación con la Revista Sarah, en donde entregaron detalles de su paso por el encierro, donde la Guarén reveló su opinión sobre sus nuevos compañeros, repasando al líder del equipo “Soberanos”, Pangal Andrade.

Guarén entrega opinión sin filtro de Pangal Andrade

En conversación con el medio, la influencer señaló que no fue igual que en Tierra Brava. “En esta pasada habían personalidades muy fuertes, muy conflictivas, habían personas maquiavélicas”.

Agregando que presencio distintos conflictos durante su estadía. “Las personalidades chocaban mucho. Por ejemplo, Pangal con Luis Mateucci tienen una pelea de egos gigantes dentro de la casa. Yo creo que con Nicolás fuimos como un dulcesito al entrar. La gente no quería que nos fuéramos”.

En donde añadió que no protagonizó ningún cruce, pero que si la actitud de alguno de sus nuevos compañeros no fue la mejor.

“Mi conflicto en Ganar o Servir era la conversación con Fran, pero yo nunca me iba a ir en contra de ella. Para mí esto no es un juego, no es un show televisivo, es algo que me importa y no voy a jugar con eso. Sin embargo, tuve malas impresiones de ciertas personas”.

Añadiendo que se refiere entre ellos al líder de Soberanos. “A Pangal lo encuentro egocéntrico, narcisista y manipulador a la hora de hablar e imponer poder sobre otro”.

Pero no solo se llevó una mala impresión del ganador de Año 0, sino que también del Raimundo Cerda. “Algo que me molestó es que me dio mucha rabia Rai. Cuando yo salí, vi un momento en que él empieza a opinar, sin saber nada, a través de su ignorancia y dijo que yo llevaba las redes sociales de Fran mientras ella estaba en Gran Hermano, pero eso jamás fue así“, comentó

“En un momento Botota Fox nos pregunta (a Rai y Guarén) si nos conocemos y él dijo que no. Para decir las cosas a la cara no tiene nada de “toro” como le dicen. El toro solamente pone los cuernos y cacha cuando está en peligro, si no se hace el idiota. Lo encuentro poco hombre”, explicó.