Tras semanas de especulaciones, finalmente este miércoles se confirmó que Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, también conocida como “La Guarén” se suman a ¿Ganar o Servir? en donde ocurrirá un esperado reencuentro con una de las participantes del espacio: Fran Maira.

En el programa de competencia, en donde Maira ingreso desde el comienzo, la ex Gran Hermano se refirió a su alejamiento de la “Guarén“, quien fue su mejor amiga de años.

“Cuando ella salió de Tierra Brava tomamos rumbos distintos. No sé por qué fue, recién hace poco creo que lo logré entender, pero es complicado”, explicó, agregando que “lo voy a dejar en que ambas hemos tomado caminos distintos”.

El reencuentro de Guarén y Fran Maira en el reality

Acerca de cómo será volver a encontrarse con su ex mejor amiga, la ex Tierra Brava señaló: “Estoy nerviosa de reencontrarme con ella, porque es importante para mí, y me da nervios la reacción que tenga al verme”, comenzó señalando.

“Yo sé que voy a querer abrazarla, y si ella quiere hablar la voy a escuchar. Y más allá de lo que haya pasado, nos queremos mucho, y las cosas se solucionan conversando”.

Agregando que el alejamiento entre ambas no se produjo por algo grave. “Sé que la gente se pregunta mucho qué es lo que pasó realmente entre nosotras, pero sólo yo y ella sabemos las razones de lo que pasó”, expresó, para luego asegurar: “Nunca tuvimos un conflicto o un enfrentamiento, fueron sólo problemas de comunicación. Si fuera algo grave, ya se sabría”.

Solabarrieta y Guarén llegan a ¿Ganar o Servir?

Acerca de su ingreso, Solabarrieta señaló: “Entrar con mi pareja desde el principio es una motivación importante, yo creo que si me hubiesen llamado solo lo habría dudado mucho, habría tenido que conversar con ella para ver si valía realmente la pena. Por suerte me lo simplificaron mucho más, porque entrar juntos me hace sentir que no tengo nada que perder”.

Por su parte, Guarén agrega: “Me motiva mucho que sea un reality de época, porque desde siempre me encanta disfrazarme. También me motiva revivir de nuevo la experiencia de estar encerrada con Nicolás, en un cuchitril, desconectados de todo. Además, esta vez quiero ir a pasarlo bien, no pensando en ganar como en ‘Tierra Brava’.