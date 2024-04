Fran Maira conversó en ¿Ganar o Servir? sobre su relación conValentina Torres, también conocida como la “Guarén“, quien fue durante años su mejor amiga. Sin embargo, luego de que ambas salieron de sus respectivos realities, Gran Hermano y Tierra Brava, la amistad habría cambiado.

Recientemente, Maira fue consultada sobre la supuesta distancia entre las, hace algunos meses, inseparables amigas, señalando que efectivamente están en distintas etapas de su vida. “Lo único que puedo decir es que tomamos caminos diferentes”.

¿Siguen siendo amigas Fran y Guarén?

“A ella le está yendo muy bien, a mi igual y obviamente hay un respeto por la amistad que hubo. Pero sí, efectivamente, nos distanciamos no de una mala manera, no pasó nada. Las dos nos metimos a un reality, pero tomamos caminos diferentes”, señaló la actual competidora de ¿Ganar o Servir?.

“Le deseo lo mejor porque es una mujer maravillosa y si en un futuro nos volvemos a encontrar, tampoco cierro las puertas, pero por ahora yo estoy enfocada en mí y ella, en ella, así que estamos tomando cada una nuestros caminos”, expresó.

Acerca del distanciamiento, la ex candidata del Miss Universe Chile señaló: “Es una decisión drástica, pero tiene sus razones y no puedo hablar de las razones por el respeto que le tengo a ella, simplemente nos distanciábamos”.

“Ella salió del reality (Tierra Brava) y empezó una relación con el Nico (Solabarrieta) y yo estuve siempre para ella, y eso lo logré entender ahora, después de seis meses. Logré entender eso: ella está viviendo su momento y estoy feliz por ella, y cuando veo eso, doy un paso al costado”, expresó.

Asimismo, agrega que el cariño que siente por la “Guarén” continua y le desea lo mejor en todos sus futuros proyectos. “Ella no me hizo nada y yo no le hice nada, ella sabe que yo la amo y ella está ahora construyendo su camino y yo el mío. Tenemos una conversación pendiente y creo que no será ahora, es para un buen tiempo más”.