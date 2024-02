En una de las competencias más reñidas de lo que va de Tierra Brava, Guarén se convirtió en la nueva eliminada del espacio al perder, por solo un segundo, la prueba por la permanencia contra Jhonatan.

Tras su emotiva salida, la influencer, cuyo nombre real es Valentina Torres, conversó con RedCarpet acerca de su paso por la competencia y también se refirió a un rumor que circula hace meses en redes sociales: El supuesto quiebre de su amistad con Fran Maira, ex participante de Gran Hermano, luego de que ambas salieran de sus respectivos encierros.

¿Sigue siendo amiga de Fran Maira?

Tras su salida de Tierra Brava, mucho se rumorea sobre cómo continúa su relación con quien era su mejor amiga antes de ingresar al encierro, Fran Maira, ex jugadora de Gran Hermano Chile, en donde incluso se habló sobre un quiebre en la amistad.

Acerca de eso, Guarén señala: “Son especulaciones, por algo son rumores. Yo con la Fran somos mejores amigas hace 7 años. No la he visto últimamente porque acabo de salir y estoy con varios proyectos, como ella también tiene varios. No se ha dado el tiempo de poder juntar nuestros caminos porque cada una quiere dedicarse a cosas distintas, pero eso no implica que no seamos amigas, mejores amigas o que no le desee el éxito, que no la ame”.

“La gente estaba muy acostumbrada a vernos juntas porque teníamos un podcast y ahora que no nos ven todos los días juntas es como “ahora se odian”, pero siempre va a ser una persona que voy a amar con todo mi corazón”, expresó la participante de Tierra Brava.

El ganador de Tierra Brava

Sobre quién le gustaría que gane el espacio, además de Nicolas Solabarrieta, su pareja, la influencer señaló que su candidato a llevarse el premio final es Miguelito. “Se lo merece, aunque lo vean y digan ‘es un enojón’. Ha luchado tanto y se ha ganado la vida de una manera impresionante”.

“Encuentro que es muy buen hombre, le ha tocado difícil y creo que no ha demostrado a todos que a pesar de ser una persona de talla baja, ha logrado muchas cosas. Si es que se puede, que gane Miguelito”, expresó.