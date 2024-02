Guarén analiza su paso por Tierra Brava tras eliminación: "Yo sabía que me iban a conocer y me iban a querer"

En una intensa competencia de eliminación finalmente Guarén se convirtió en la nueva participante en abandonar Tierra Brava, tras una infartante prueba en contra de Jhonatan, la cual se definió por segundos, dejando a sus compañeros muy afectados por su salida.

Tras abandonar la hacienda en una de las despedidas más emotivas de lo que va del reality extremo, la participante conversó con RedCarpet en donde entregó detalles de su paso por la competencia.

La salida de Guarén de Tierra Brava

Acerca de cómo vivió la decisiva prueba, la cual finalizó básicamente en un empate. Guarén, cuyo nombre real es Valentina Torres, señaló: “Esa competencia fue terrible, ósea, no lo podía creer. Todos los de la casa decían “la Guarén”, para fuera”.

“Y yo en mi cabeza decía ‘yo sé que igual lo puedo lograr’, ya me habían hecho la encerrona, me tiraron a Mateucci con Jhonatan, no sé cómo explicar esta competencia, porque en un principio yo me había dado por perdida. Jhonatan me estaba ganando por una vuelta y dije, ‘ya, lo voy a intentar igual’ (…) le empecé a ganar”.

Debido a lo reñida de la competencia, la producción debió revisar las imágenes para ver quién era el ganador, resultando en la salida de Guarén por un segundo de diferencia.

“Cuando dijeron que había ganado Jhonatan para mí fue ‘¿Cómo, si fue un empate?’. Ahi me mostraron las cámaras y vi que me había demorado menos de un segundo en agarrar”.

“Así es la vida, a veces se gana a veces se pierde. Sentí pena, sentí emoción, sentí rabia, pero al mismo tiempo felicidad por Jhonatan porque se lo merece”, expresó.

Su paso por Tierra Brava

Cuando se anunció que “Guarén” era parte de los participantes que integraban la competencia extrema de Canal 13, la influencer recibió muchas críticas por parte de los televidentes, sin embargo, esa percepción cambió una vez que el programa llegó a la pantalla.

“Creo que fue bueno haber recibido criticas al principio, creo que me di a conocer y la gente se dio cuenta de que se había equivocado. Así que un consejo, no juzguen antes de conocer a alguien”.

Luego agrega sobre el cariño de los televidentes. “Yo sabía que me iban a conocer y me iban a querer. Y los que me siguen odiando, bueno, nada que hacer”, expresó la influencer, quien dentro del encierro se ganó el premio de “Mejor Compañera” entregado por los otros participantes.

“Yo pensé que en mi vida real era una persona un poco conflictiva, pero luego al entrar me di cuenta de que no, porque adentro ya había personas más conflictivas que yo.

“Entonces se me dio bien llevarme bien con todos, nadie es mala persona adentro del reality. No me podía llevar mal con nadie porque todos me trataban super bien y al mismo tiempo, me hacían sentir cómoda con mi personalidad”, añadió.