Una inesperada sorpresa vivirán los participantes de Tierra Brava durante la recta final de la competencia, en donde no solo se verá una emotiva eliminación, en donde Jhonatan y Guarén luchan por la permanencia, sino que además, se verá el regreso de queridas ex participantes.

Como mostró el avance, Daniela Aránguiz y Pamela Díaz vuelven a la competencia durante la recta final. Daniela Aránguiz dejó el espacio hace algunas semanas debido a que debía solucionar asuntos legales en medio de su divorcio con el ex futbolista, Jorge “Mago” Valdivia. Mientras que Pamela perdió su prueba de eliminación contra Fran Undurraga.

¿Cómo será el reingreso de Daniela y Pamela?

El regreso de Aránguiz fortalecerá su relación con Luis Mateucci, llevándolos a vivir momentos intensos que incluirán una ceremonia simbólica de matrimonio, así como también enfrentarán fuertes discusiones que dejarán una marca en la pareja más controvertida de la hacienda.

“Será un reingreso muy lindo, porque estando afuera me di cuenta de que los extrañaba mucho a todos. Estar en un reality es como estar en un paseo de curso. Siento que me faltaba algo, me quedó un vacío. Por eso también tendremos una fiesta de compromiso muy bonita, donde van a ver que me sentí como en Las Vegas”, comentó Daniela a Canal 13.

Por su parte, Luis señaló: “No me esperaba que Dany reingresara, para mí ya era loco que ella entrara a un reality, viviera la experiencia y durmiera sobre fardos, y pensaba que ni por todo el dinero del mundo iba a volver a entrar. A su regreso obviamente me volverá a cobrar cuentas por cosas que vio afuera y que le molestaron”.

Pero la ex integrante de Mekano y El Discípulo del Chef no regresará sola, ya que “La Fiera”, Pamela Díaz, también vuelve a la hacienda. “Este reingreso, se mueren, estará espectacular. Se van a dar cuenta de quién es la verdadera Fiera, porque ahora vengo con todo”, reveló la Fiera.