Pamela Díaz se refirió a lo que está sucediendo con la diputada Maite Orsini en el programa que conduce en Canal 13, Hay que decirlo, en donde reveló que conversó con la parlamentaria hace algunos días y le dio particular consejo.

En medio de todas las polémicas que han involucrado a la diputada por las intervenciones que ha tenido respecto al caso de Jorge Valdivia, su ex pareja, en donde se filtró la conversación que tuvo con una de las supuestas víctimas, como también su llamado a la fiscal que ve el caso.

“Seguramente debe pasarlo mal, yo creo que Maite no debe estar pasándola nada de bien, debe estar angustiada. Sintiendo que las cosas que hizo, la hizo de una forma que ella no la sintió así, pero se vieron de otra forma. Yo creo que ella, en su cabeza, piensa que no se equivocó”.

La Fiera señaló que Orsini, debido a todo esto: “Tenía clarísimo lo que iba a pasar”.

La revelación de Pamela Díaz sobre Maite Orsini

En el espacio, el panel habló sobre el equipo de la diputada, señalando que por qué ella no les hacía caso para evitar estar en la polémica.

“Lo voy a transparentar. Yo una vez hablé con Maite…hace poco, como dos semanas atrás, o tres. Yo le dije, le pregunté si tenía asesores, ella me pregunta ‘cómo’ y yo le digo que no entiende que hay que tener un asesor, y me dijo ´sí (tengo asesor)’…Yo le dije, ‘entonces hazle caso”.

Confirman hospitalización de Maite Orsini

A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo de la diputada confirmó los rumores. “Ante los trascendidos de prensa, confirmamos que la diputada Maite Orsini se encuentra hospitalizada debido a un cuadro de salud que requirió atención médica especializada”.

“Por indicación de su equipo médico, permanecerá en observación. Agradecemos las muestras de apoyo y comprensión”.