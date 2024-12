En un nuevo capítulo de “Sígueme“, la panelista del espacio Gissella Gallardo entregó detalles del romance entre Mauricio Pinilla y Maite Orsini ocurrido hace más de una década, en donde la ex participante de Top Chef VIP reveló la reacción del exfutbolista cuando se enteró de la relación entre la parlamentaria y Jorge Valdivia.

En el espacio de TV+, Gissella entregó detalles del affaire. “Corría el año 2008, yo no me acuerdo en que parte del mundo estaba, y nosotros habías peleado, Mauricio iba a discoteques y llegaban amigos que les traían señoritas, entre ellas estaba esta niña”.

Agregando que se enteró de esta situación por un amigo del ex futbolista. “Me dijo ‘anda saliendo con esta niña la (Maite) Orsini, ella no quiere que se sepa, porque ella es muy ABC1, porque quiere esconderlo’.

Gissella revela reacción de Pinilla a relación de Maite y Valdivia

En la misma línea, Gisella comentó sobre el romance entre ambos: “Yo en ese momento, obviamente, me enojé mucho con Mauricio porque él trataba de volver conmigo. Ahí me di cuenta que el modus operandi de ella, le gusta como meterse en las relaciones. Yo después volví con Mauricio y ella seguía buscándolo, escribiéndole y todo”.

Agregando que “Mauricio lo niega hasta el día de hoy, fue menos que nada. Lo único que si cuando se dio a conocer esto de Jorge con ella dijo (hace gesto de tomarse la cabeza) así como pobre Jorge, dijo pobre Jorge’”.

Revisa sus declaraciones a continuación (Minuto 8:22)