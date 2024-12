Una sorpresiva situación se filtró hace algunas horas en donde se reveló que la diputada del Frente Amplio Maite Orsini, se habría comunicado a través de WhatsApp con la fiscal Lorena Parra, quien está a cargo de la investigación por abuso sexual en contra de su ex pareja, el futbolista Jorge Valdivia.

Según informó T13, la parlamentaria le señaló a la fiscal lo que se estaba exponiendo en televisión, su declaración y el contacto con la supuesta víctima, preguntándole lo que se está revelando de manera pública no sería materia de una filtración y si serían indagadas.

La declaración de Maite Orsini sobre caso de Jorge Valdivia

En un informe revelado el pasado 27 de noviembre por La Tercera, Maite, quien declaró el día 11 del mismo mes sobre el primer caso de abuso sexual en contra de su ex pareja, señalo: “En dicha conversación yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño”.

“Pero me pareció importante contarle que esa noche, del domingo 20.10.24, Jorge me mandó cerca de 100 mensajes, desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante”.

Explicando que tiene un amigo en común con la denunciando, por lo que le pidió que le entregue a ella un mensaje en donde le señala que está disponible para hablar si así lo desea.

“Yo a ese amigo le señalé que si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo”.

El comunicado de Maite Orsini

Hace algunos días, la diputada rompió el silencio a través de sus redes sociales y se refirió al caso.

“Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería, y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”.

“Mi declaración, eso sí, no fue ni a favor ni en contra de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible”, expresó.