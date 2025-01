Pamela Díaz estuvo presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar en donde en conversación con Diana Bolocco se refirió a los rumores de romance con el exseleccionado nacional Marcelo Salas con quien la han vinculado románticamente en numerosas ocasiones .

En el espacio de CHV, la Fiera conversó también a su relación con Felipe Kast, con quien se rumorea tendría un romance actualmente. “Con Felipe es que tenemos una amistad”, agregando: “Nos estamos conociendo, buena onda y todo eso; pero de ahí a que somos pareja, pololos… nada de eso”.

¿Matador Salas es el gran amor de La Fiera?

Hace algunos días, el periodista Sergio Rojas habló sobre la rumoreada relación entre el deportista y la figura de TV. “Pamela Díaz, yo estaba sentado al lado tuyo cuando tú recibiste un WhatsApp de Marcelo Salas, y no era como amigo”.

Agregando que esta situación ocurrió cuando la Fiera estaba soltera. “Porque (Salas) quería juntarse con la Pamela y la Pamela ahí mismo hizo el comentario”.

“Dijo y contó a los presentes que efectivamente ella sí había tenido algo con Marcelo Salas. Nos reconoció que Marcelo había sido el gran amor de su vida”, expresó Rojas.

En el programa de conversación de Chilevisión, mientras le consultaba por Felipe, también le preguntaron por el ex jugador, lo que molestó a la Fiera.

“Me parece feo, si saben que soy media huevi… de la cabeza y cuando me enojo, me enojo”, revelando que le gusta que le den una idea de lo que se viene en el programa a los que asiste antes de que empiece. “Era obvio que em iban a preguntar por Felipe. Pero me pasa que cada vez que me ponen una foto de Marcelo Salas digo ‘pa qué’.

“Por qué preguntan? Ya llevan varios años preguntándome lo mismo y cada vez que salgo con alguien lo ponen”, señaló. En la misma línea, desmintió a Rojas. “Sergio puede mentir muchas veces y no porque diga algo quiere decir que es”.

Agregando que le molesta cuando mienten sobre ella. “Si yo hubiese estado con Marcelo yo feliz de la vida lo digo”.

