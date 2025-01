Hace algunas semanas comenzó a correr el rumor de un posible romance entre Pamela Díaz y el senador Felipe Kast luego de que filtraron imágenes de ellos juntos en una fiesta. Recientemente, un nuevo registro de Primer Plano encendió las alarmas sobre una posible relación romántica entre ambas figuras.

Sin embargo, Sergio Rojas reveló nuevos detalles sobre el romance revelando que en realidad el parlamentario no sería el gran amor” de La Fiera, sino que otra conocida figura del deporte y el espectáculo.

Sergio Rojas revela quien sería el ‘gran amor’ de Pamela Díaz

En un reciente capítulo de su programa de Que te lo digo, el periodista lanzó una sorprendente información. “Pamela Díaz, yo estaba sentado al lado tuyo cuando tú recibiste un WhatsApp de Marcelo Salas, y no era como amigo”.

Agregando que esta situación ocurrió cuando la Fiera estaba soltera. “Porque (Salas) quería juntarse con la Pamela y la Pamela ahí mismo hizo el comentario”.

“Dijo y contó a los presentes que efectivamente ella sí había tenido algo con Marcelo Salas. Nos reconoció que Marcelo había sido el gran amor de su vida”, expresó el comunicador.

“Lo escuché con estos oídos y estoy 100% seguro. Yo, Daniel Fuenzalida y ella. Éramos los tres. Lo confesó de mutuo propio y con el corazón en la mano”.

Pero esta no es la primera vez que Rojas se refiere a esta situación. A finales de diciembre, se refirió al supuesto romance señalando: “El único gran amor de Pamela Díaz, y me hago responsable de esto, y con el que ha mantenido contacto, y esto me consta de manera ocular…”.

“Y que también me lo venga desmentir él… es Marcelo Matador Salas. Y tengo los pantalones tan bien puestos que si he de mentir espero y acepto una invitación sin costo”.

