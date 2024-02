Con un par de meses de competencia es que ya vemos flaquear a algunos de los participantes de Tierra Brava. Tras un tiempo más calmado Junior volvió a perder la paciencia y es que el autodenominado “Thor Chileno” tuvo, nuevamente, un tenso cruce con Miguelito dentro de la casa hacienda.

Debido a las nominaciones, es que ambos participantes tuvieron una discusión de la que fueron testigos muchos de sus compañeros.

Eres un cobarde

Junior Playboy ha estado nominado en dos ocasiones. El chico reality ha eliminado a dos de sus compañeros más fuertes ya que durante la semana pasada eliminó a Uriel y con anterioridad eliminó a Arturo Longton.

A pesar de esto, Miguelito en una conversación con sus compañeros sugirió que se nominara a Junior para proteger a Guarén de ser eliminada.

Esto lo escuchó Junior, quién le mencionó que era un cobarde y que además nunca había sido nominado ni se había enfrentado a una eliminación.

“Vamos a tirar al Thor para que lo saqué y así la Guari se salva“, mencionó Hans a sus compañeros.

“Yo soy el Thor Chileno y vine a cortar cabezas. Cobarde. Cobarde. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Nunca has estado nominado. Nunca has estado en duelo. Nunca has estado en nada. Porque yo hago así y te caso, así y te saco“, mencionó Junior cuando se dio cuenta que hablaban de él.

“Tu tienes que entender Miguelito que esto es un juego. Si tu vienes a buscar familia acá, estas equivocado. Si tu estás buscando hermano, hermana y toda la wea, estás equivocado. Miguelito weon cree que acá viene a buscar familia, que no se va a ir nunca. Si tiene que irse en algún momento. Ya po hombre, si esto tiene que acabarse, hijo, en algún momento, hijo. Tu cabeza te confunde“, agregó finalmente Junior.

Puedes revisar la pelea entre ambos a continuación: