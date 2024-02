En el último capítulo del reality de competencia “Tierra Brava“ finalmente se mostró en pantalla la salida de Daniela Aránguiz, quien tras semanas de ingresar al encierro, tomó la decisión de abandonar el espacio debido a una compleja situación personal que requiere de su presencia en el exterior.

La ex integrante de Mekano conversó con Karla Constant revelando os motivos de su salida, para luego comunicársela a sus compañeros, quienes quedaron sorprendidos de verla partir a pocas semanas de la final.

¿Por qué Daniela Aránguiz dejó Tierra Brava?

Durante la conversación con la conductora, la ex participante de El Discípulo del Chef reveló que su salida es por temas legales relacionados con su divorcio del ex futbolista Jorge Valdivia.

“Me voy porque me estoy divorciando y tengo un juicio que no puedo dejar de lado, me desaparezco de aquí. Un juicio es por el divorcio y el otro por agresión, donde él (Jorge) me demandó a mí”, expresó.

Tras esto, la ex Mekano analizó su paso por la hacienda, en donde se refirió a su relación con Chama, quien tuvo un romance con Luis Mateucci antes de que ella ingresara al espacio.

“Yo a la Chama entré odiándola, un odio femenino. Siento que ella es una mujer muy inteligente que su inmadurez le juega en contra con sus dichos, lo que a mí me pasó también cuando joven. Quizás lo que se ha visto en pantalla no ha dejado ver lo bonito que ella tiene. Hoy yo siento que afuera podemos ser grandes amigas”, sostuvo.

Asimismo entregó palabras de cariño para sus compañeros. “Me despido con mucho amor de todos, los voy a esperar en el purgatorio a todos porque me voy al infierno. Lo pasé increíble, pude darme cuenta de que soy capaz de muchas cosas, y es la primera vez que no me importa tener un moretón en la cara y mostrarme tal cual”.

Mientras que Luis señaló que le da mucha pena no poder estar afuera apoyándola durante estos momentos.

“Pero ella sabe que cuenta conmigo hasta las últimas. Le pido disculpas por lo que le hice, pero estoy orgulloso, porque ella siempre dijo que nunca se iba a meter con un chico reality y soy el primero. La amo, que me espere, quiero llegar hasta el final. Y ojalá vuelva”, expresó.

¿Volverá Daniela Aránguiz a Tierra Brava?

Según revela el portal Infama, Daniela regresará al espacio dentro de las próximas semanas, sin embargo, fue eliminada durante las instancias finales.