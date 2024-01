Un tenso momento se vivió en el capítulode estreno de este domingo en Tierra Brava, en donde Daniela Aránguiz protagonizó un tenso cruce junto a Dani Castro.

Todo comenzó luego de una actividad de actuación, en donde los participantes interpretaron escenas de teleseries, las cuales giraban en torno a la infidelidad. En ese contexto, Miguelito, Daniela Aránguiz y Fabio armaron una escena en donde el esposo descubre a su pareja con su mejor amigo.

Luego de las interpretaciones, se entregaron premios a los participantes por su desempeño, Botota como la mejor villana, y Angélica Sepúlveda la mejor actriz, pero la categoría que desembocó la discusión fue “la más fogosa”, en donde Dani Castro comentó que si no ganaba la ex Granjeras, estaba arreglado.

La discusión entre Daniela Aránguiz y Dani Castro

Finalmente, la ex panelista de Zona de Estrellas se llevó el premio a “la más fogosa”, señalando “Aunque muchas de aquí creen que puede estar arreglado, no lo es”. Sin embargo, ese solo fue el comienzo de la gran discusión, en donde Aránguiz al sentarse arremetió con la ex MasterChef.

“No te metas conmigo, no me hagas quedar mal. Tu comentario desmerece a todas las demás, quédate callada, no seas desubicada”, señaló, advirtiéndole que en el cara a cara le diría todo lo que piensa. “Qué rico que por fin vas a sacar una portada alguna vez en la vida”.

“He sacado muchas sin tener que pelear, como cuando gané ‘MasterChef’”, respondió Castro, a lo que Aránguiz señala: “Ese estaba arreglado”.

Tras la actividad, la discusión continuó en la hacienda. “Encuentro terriblemente feo, y te lo voy a decir en tu cara, que tengas esos comentarios desubicados. Me carga que te robes la comida de todos, que tengas a toda la casa cag… de hambre”.

Daniela Castro trató de poner paños fríos, a lo que Dani Aránguiz le dice “espera a que se pase la mier** que tengo contigo y después búscame para pelear, porque yo no soy una pendeja. Quiere pantalla esta hue**. si no soy nadie, nadie te pesca”.

Tenso cara a cara

En la nominación, Daniela nominó a Dani Castro, en donde le señaló que ella es una persona “muy dadivosa. Siempre doy todo lo mío y no me importa quedarme sin un chocolate para después y me lo han dicho muchas personas. No me gustó ver a mi capitán Fabio muriéndose de hambre y que tú te adueñes de la comida de toda la casa. La comida se tiene que compartir por igual”.

Agregando que además le “cargan los comentarios cizañeros”, a lo que Castro respondió que ella solamente tiene la comida que a ella le corresponde. “Si alguien cree que los tengo muertos de hambre, me lo digan”, a lo que Fabio respondió que él no ha dicho nada.

Tras decir que las cosas de su baúl son cosas de ella, a lo que Aránguiz respondió “¿Lo compraste con tu tarjeta?”. Luego paso a la otra acusación de la ex Mekano, señalando que es una broma de la casa decir que algo está arreglado durante las actividades. “Lo entendiste mal, en ningún caso fue algo particular contigo”.