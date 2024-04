Un inesperado comentario realizó el cantante y ex participante de Tierra Brava, Uriel Romero, también conocido por su nombre artístico Futuro Fuera de Órbita, sobre su ex pareja, la ganadora de MasterChef 1, Daniela Castro.

Todo se originó luego de que el cantante compartió una serie de fotografías sobre su paso por el reality extremo de Canal 13, el cual llegó a su fin el domingo pasado y coronó como ganador al español Fabio Agostini, quien venció a Luis Mateucci.

Los dichos de Uriel sobre Daniela

En la serie de imágenes, el artista escribió: “Ya finalizó el reality de @tierrabrava13 Conocí buenas personas que hoy en día considero buenas amistades. Fue una linda experiencia, aprendí mucho y me llevo los mejores recuerdos!”.

“Fue un placer trabajar con el @canal13cl”, escribió en el registro en donde aparecía con otros participantes, sin embargo, sus seguidores notaron a la gran ausente, su pareja dentro del encierro Daniela Castro.

La pareja vivió intensos momentos dentro del encierro y luego de la eliminación de ambos se reencontraron en “el mundo real”, en donde retomaron su relación, según mostraban las redes sociales, sin embargo, esta no prosperó y ambos confirmaron en distintos medios el quiebre.

Una seguidora le comento “qué feo. Ninguna foto con Dani. Como quieran, compartieron juntos casi todo el reality”, a lo que Futuro respondió: “Cómo voy a subir una foto con una persona la cual no hablo ni tengo relación”.

Para luego agregar: “Más encima no saben ni por qué termino la we*, cuando lo sepan van a quedar pa la cag… Para que me dejen de preguntar por la estupidez, con todo el respeto”.

A finales de marzo, cuando la eliminación de Castro se vio en pantalla, la ex MasterChef conversó con RedCarpet, en donde se refirió a su relación con su ex pareja. “Somos expareja de reality. Yo con mis ex no hablo, no me interesa hablar jaja. Pero buena onda, le deseo lo mejor. Él es muy talentoso y que le vaya bien en su música”.

“Pero yo nunca con mi ex hablo, no me interesa, por algo son ex jaja. Pero le tengo cariño, le agradezco el apoyo que me dio en el programa”, señaló en aquella oportunidad.