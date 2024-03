Dani Castro entierra su relación con Uriel tras Tierra Brava: "Con mis ex yo no hablo"

Tierra Brava vive sus semanas finales y el pasado miércoles fue el turno de salir de la competencia Daniela Castro. Esa jornada se transmitió la eliminación de la cocinera en una competencia contra Nicolás Solabarrieta, en la que tuvo que despedirse del reality.

Este jueves en RedCarpet conversamos con Dani sobre sus impresiones del programa, y también sobre qué pasó con su relación con Uriel Romero, el artista urbano conocido como Futuro fuera de Orbita.

Dentro del reality formaron una relación a las pocas semanas, la que no tuvo exenta de conflictos y peleas. Tras finalizar su participación, con el tiempo su relación no logró durar mucho.

¿Qué dijo Dani Castro sobre Uriel Romero?

Le consultamos a Dani en qué estaba con Futuro, si habían vuelto o si tenían algún tipo de comunicación en la actualidad:

“Somos expareja de reality. Yo con mis ex no hablo, no me interesa hablar jaja. Pero buena onda, le deseo lo mejor. Él es muy talentoso y que le vaya bien en su música”.

Y agregó que “pero yo nunca con mi ex hablo, no me interesa, por algo son ex jaja. Pero le tengo cariño, le agradezco el apoyo que me dio en el programa”.

Revisa qué dijo Dani Castro en la entrevista:

¿Volvería a un reality?

La ex Masterchef y El Discípulo del Chef también se dio tiempo para comentar si volvería a un programa de este tipo. Y es que tras las competencias de cocina, Castro vivió su primera experiencia extrema en un reality.

“Sí, volvería a entrar a otro programa y reality. Me gustaría porque creo que aprendí a quedarme callada en algunas situaciones. Hay que decir que todo es extremo y uno está cansado, aburrido y quiere ver de sapa. Y no hay nada más que hacer”, expresó.

“Aprendí de mi primera experiencia, como me pasó con Masterchef. Y sí, todas las experiencias son bienvenidas y de todo se puede sacar algo bueno”, finalizó Daniela.

Revisa la entrevista a Daniela Castro sobre ir a otro reality: