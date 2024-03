Daniela Castro fue una de las últimas eliminadas de Tierra Brava, programa que sigue su competencia en televisión y está a poco de tener la gran final.

La ahora exparticipante del reality habló con RedCarpet, sobre su paso por el programa donde tuvo varias competencias y también un amorío con el reggetonero Futuro Fuera de Orbita.

Pero también habló sobe los conflictos y su relación con la Chama, uno de los personajes más polémicos de Tierra Brava.

¿Qué dijo Dani Castro sobre la Chama?

La ex Masterchef desconoció haber tenido muchos problemas con la venezolana, más allá de un conflicto y los que protagonizaron sus compañeros:

“No tengo nada que decir de la Chama. Yo cuando me fui… a ver, a mi muchas veces me meten en el saco porque eran mis amigos los que hablaban de ella, yo nunca dije que Chile la odiaba, esas cosas nunca salieron de mi boca”.

“Yo una vez tuve un enfrentamiento con la Chama por algo que había pasado afuera cuando nos conocimos. Y sería, fue una vez que discutí con ella. Nunca dije que Chile la odiaba porque no tenía esa información, ni que no entrara al país…“, complementó Castro.

Aunque sí reconoció haber hablado de ella pero nada en especial: “Sí obviamente la pelaba como pelaba también al resto de participantes. Pero al final yo me llevé muy bien con ella. De hecho nos seguíamos y ella cuando salió y cachó que todos la empezaron a amar me dejó de seguir…”.

Para finalizar que “al final yo no tuve problrmas con ella. Nada. Que el resto y mis amigos se lleven mal con ella, problema de cada uno pero nos meten a todos en el mismo saco… La puedo pelar como puedo pelar a 20 mil personas también. Me gusta el pelambre, pero eso no significa que me caiga mal, no tengo nada que decir”.

Revisa la entrevista completa a Dani Castro: