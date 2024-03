Tierra Brava se encuentra en su recta final, en donde la noche de este miércoles se vio una nueva eliminación en donde la ex MasterChef, Daniela Castro, resultó como la participante que debía abandonar la hacienda tras perder el duelo contra Nicolás Solabarrieta.

“Me sentí bien, sentí el apoyo de mis compañeros“, señaló Dani tras conocer el resultado. En conversación con RedCarpet, la cocinera e influencer entregó detalles de su paso por la competencia extrema de Canal 12 y también se refirió al comentario de Luis Mateucci, quien en una reciente entrevista con Fotech señaló: “Es una chica a la que prefiero tener lejos, no me demuestra confianza”.

La opinión de Dani Castro sobre Luis Mateucci

Al ser consultada por los dichos de Luis, Dani señaló: “Encuentro feo eso de estar hablando de que alguien te genera rechazo, no cuando nos conocimos en un encierro. Él no me conoce cómo soy yo afuera, y cuando me fui él me pidió disculpas ‘eres re linda persona'”.

Para luego agregar: “Esa inconsecuencia y el querer constantemente buscarme… él decía que yo lo buscaba a él y que yo lo buscaba, mentira. Yo soy un reflejo de él, está todo el día pendiente de mí, porque ya han pasado no sé cuantos meses, que hable de mí por nada…”, para luego agregar “que hable no más”.

Revisa el momento a continuación

La ganadora de MasterChef Chile se refirió también a su relación con La Chama, con quien protagonizó un tenso momento durante el espacio. “No tengo nada que decir de ella, a mí muchas veces me meten en el saco porque eran mis amigos que hablaban de ella, que ‘Chile la odiaba’, esas cosas nunca salieron de mi boca, eran mis amigos que decían eso, pero como uno se junta con ellos…”

“Yo tuve una vez un enfrentamiento con la Chama, que fue por algo que había pasado afuera cuando nos conocimos y sería. Sí obviamente la peleaba, como pelaba al resto de los participantes, pero al final me llevé muy bien con ella”, expresó.

Revisa el registro a continuación