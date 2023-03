Parece que la polémica sigue, pues, sabemos que hace poco, Anto Larraín, la conocida influencer, realizó una dura crítica a la cinta The Whale, protagonizada por Brendan Fraser, (quien ganó el premio Oscar 2023 en la categoría Mejor Actor), ya que la ganadora de Master Chef, Daniela Castro, refutó a través de sus redes sociales los dichos de la chica. Conoce lo que sucedió en el siguiente título.

¿Qué dijo Anto Larraín sobre el film The Whale?

Larraín criticó que la película no fuera interpretada por un actor con obesidad mórbida. "La verdad es que no la he visto y no la quiero ver. Me basta con los reviews que han hecho otras activistas gordas al respecto… Eso. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas", señaló la autora detrás de 'Cuerpo sin vergüenza'.

Y agregó: "No castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fatsuts , estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos… Mmm, no".

¿Qué respondió Daniela Castro a Anto Larraín?

La ganadora de Master Chef, indicó lo siguiente en su red social de Twitter.

"Anto Larraín si fuera tan instruida como nos quiere hacer parecer y solo leyera un poco, sabría que el actor Brendan F. hizo tan buen papel porque vivió años de problemas físicos, sobrepeso y depresión. Pero su verdad infundada es la única que vale y todos somos giles, ¡hasta el actor!", declaró exparticipante del programa culinario.

Luego Castro ironizó con la postura de Larraín e hizo un nuevo comentario relacionado a la realidad y la ficción: "Díganle a la Anto Larraín que para películas de asesinos no contratan a asesinos de verdad porfa".

Parece que el conflicto sigue, no obstante, si el cine logra generar discusiones y debates, es porque su obra causó impacto social, y eso, es bueno.