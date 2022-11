El Discípulo del Chef acaba de estrenar un emotivo capítulo en donde una de las favoritas para ganar el espacio se convirtió en la nueva eliminada de la competencia de CHV que se encuentra en su recta final.

¿Quién fue el último eliminado?

Tras una ardua competencia, la cual partió con una prueba de inmunidad, la cual ganaron Nicole y Natalia, Daniela Castro, la ganadora de la primera temporada de MasterChef se convirtió en la nueva eliminada.

La competencia en la parte final del programa fue en duplas, en donde se enfrentaron Carolina Erazo y Víctor "Zafrada" Díaz, Daniela Castro y Valentina Ramos, y Miel Blanca junto a Yuhui Lee.

Luego de que los chef probaron los platos, decidieron que las ex masterchefs Daniela y Valentina realizaron la presentación más débil por lo que una de ellas abandonaría el espacio.

“Entre ustedes hay una persona que ha evolucionado más que la otra. Me cuesta dar el nombre”, lamentó el chef italiano Ennio Carota.

Tras la eliminación, Daniela señaló muy emocionada: "He aprendido mucho, creo que me falta mucho por entregar todavía, pero no importa. Si no es acá será en mi libro de cocina, en Instagram, porque voy a seguir creciendo, sé que un error acá vale salida, pero me queda muchísimo por crecer y de acá voy a seguir conquistando el mundo”, mientras se despedía de sus compañeros.

"Todo es un avance, todo es una oportunidad. Aquí no se acaba nada, acá comienza más historia y más crecimiento para mí, así que estoy agradecida de todo", expresó la ganadora de MasterChef.

¿Cuál es el premio de la cuarta temporada?

El espacio de gastronomía entregará en esta temporada el premio más grande en su historia: La concesión por un año del nuevo restaurante en el Casino Monticello.