El ex participante de Tierra Brava, Uriel Romero, más conocido como “El Futuro fuera de órbita”, estará presente en un nuevo capítulo de La Divina Comida, en donde hablará de su quiebre con Daniela Castro, a quien conoció durante el encierro del reality de Canal 13.

En el espacio también estarán presentes la alcaldesa de Santiago, Íraci Hassler y los actores Katty Kowalexzo y Remigio Remedy, a quienes les reveló detalles de la situación.

El quiebre con Daniela Castro

La, ahora ex pareja, tuvo un intenso romance en Tierra Brava, la cual continuó brevemente tras salir del encierro, sin embargo, la relación no prosperó. “No éramos compatibles, no se dio, ella es muy diferente a mí, o sea literalmente muy, muy, muy diferente a mí”.

“Por mi lado no se terminó bien, me explico, no me gustó la manera en que se terminó. Yo terminé, eso mucha gente no lo sabe, por primera vez lo saben, yo terminé. Pero terminé porque tengo mis razones sabes lo que te digo… Tú terminas algo porque tienes tus razones”, expresó, según consigna CHVnoticias.

En abril de este año, el artista también se refirió al quiebre luego de que una seguidora le dejó un comentario en su cuenta de Instagram, luego de que subió un registro con los participantes de Tierra Brava, pero Daniela salías en las imágenes.

“Qué feo. Ninguna foto con Dani. Como quieran, compartieron juntos casi todo el reality”, escribió una seguidora. “Más encima no saben ni por qué termino la we*, cuando lo sepan van a quedar pa la cag… Para que me dejen de preguntar por la estupidez, con todo el respeto”, le respondió

Mientras que Daniela, quien también participó en el programa de CHV en junio pasado en donde señaló: “Yo siempre le dije: ‘nos estamos conociendo’. Que él no entendiera eso y pensara que yo era su polola, es otra cosa”.