La ex Tierra Brava envía un mensaje a su ex pareja debido a un correo que le llegó.

La panelista de TV+ Daniela Aránguiz aprovechó a mandarle un recado a su ex marido, el exfutbolista Jorge Valdivia, a través del programa “Sígueme”, en donde además le envió un mensaje a la diputada Maite Orsini, actual pareja del deportista.

Durante el espacio la ex Mekano, quien fue demanda hace un tiempo por la diputada por el delito de injurias y calumnias, cuya audiencia comenzó recientemente, pidió la palabra señalando: “¿Puedo dar un mensaje por el programa a mi exmarido?”.

El contundente mensaje de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia

Al momento de revelar en que consistía el mensaje, la ex participante de Tierra Brava señaló: “Por favor, sácame de tu MercadoLibre, porque me llegan todas tus compras y me acaba de llegar una compra, ya he dicho ‘no, yo creo que el Mercado Libre de Jorge, que Jorge tiene mi mail lo usa la Maite para comprarse cosas”.

Aránguiz reveló que la cuenta que ocupan está asociada a su correo, por lo que puede ver todos sus movimientos en la app, ya que le llegan los comprobantes de las compras.

“Me llegan los traje de baño que se compra, miren”, señaló, para luego mostrar en su celular su última adquisición. “Me llegó el traje de baño que la linda se compró y dice ‘llegó tu compra, ¡que la disfrutes!”, desatando las risas del panel.

Asimismo, aclaró que no es que ella lo pague, solo le llegan las notificaciones. “Lo debe estar pagando Jorge, porque es la cuando es de él, pero como yo antes compraba con ese mismo Mercadolibre está mi mail y me llegan todos los mensajes. Por favor sácame, estoy chata de ver las botellitas de pisco, estoy chata de ver las camitas pal perro y estoy chata, más encima ahora traje de baño… Bien horrible el traje de baño”.

“Horrible el traje de baño, de abuela te lo digo (…) mira el traje de baño, horrible”, replicó Aránguiz.

