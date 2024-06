El ex seleccionado nacional publicó un comunicado en contra de su ex esposa.

Los cruces entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia están lejos de terminar y ahora se sumó una nueva arista. El deportista arremetió contra su ex pareja, en donde le pidió que dejará de hablar de él en los medios a través de una declaración pública.

La misiva fue publicada a través de la cuenta de Instagram de la periodista Cecilia Gutiérrez, el futbolista se refirió a los comentarios que realizó sobre él la ex Tierra Brava.

Jorge Valdivia arremete contra Daniela Aránguiz

En la publicación, el ex seleccionado nacional emplaza a su ex esposa por seguir hablando de él tras terminar su relación hace un tiempo considerable. “Me sorprende profundamente que aún siga siendo tema nuestra relación terminada hace ya más de 2 años”.

“¿Por qué ella comenta de mi vida íntima si yo nunca me he referido públicamente a sus posteriores relaciones amorosas tras el quiebre matrimonial?”.

Asimismo, arremete señalando que ella saca provechó al referirse a él. “Daniela Aránguiz sobrepasó los límites de respeto y afecto, usufructuando económicamente y sin tapujos de mi imagen pública y mi vida privada con comentarios de mala fe. Rehizo su vida y la compartió con todos y nunca ha dejado de referirse a mí”, añadió.

“Espero que mi vida personal no siga siendo objeto de ataques sin sentido ni fundamento. Llamo de corazón a Daniela a que no hable más de mi vida personal. Tú hiciste tu nueva vida y yo también, todo el respeto por eso”, expresó.

Las últimas declaraciones de Daniela Aránguiz sobre Jorge

En uno de los capítulos más recientes del programa de TV+, la ex Mekano se refirió a las acusaciones de la escort Natthy Chilena, quien acusó al deportista de serle infiel a su pareja Maite Orsini con ella, señalando además que habrían consumido sustancias.

Estos dichos fueron desmentidos por Jorge, quien negó conocerla y además se realizó un examen de drogas para apoyar su postura, los cuales salieron negativos.

Luego de que esta situación salió a la luz, Aránguiz se refirió a la situación señalando: “Crecí con él, teníamos 19 años y estas cosas, cuando uno habla estas cosas sin tener pruebas y lo que dice él, ‘que fácil decir esto sin mostrar pruebas’, e invitó a esta mujer a que mostrara estas pruebas”, expresó.

Para luego agregar: “Muy bien el primer paso que está dando, espero que el segundo paso sea tribunales”.