Los últimos días de Jorge Valdivia no han sido para nada tranquilos. El Mago se vio envuelto en rumores que nada tienen que ver con lo deportivo, en donde otra vez su vida privada terminó siendo comentario público por una supuesta infidelidad a Maite Orsini.

Resulta que en los últimos días se supo que Valdivia y Orsini se habían dejado de seguir en Instagram. Si bien esto puede parecer un detalle menor, en el mundo de las redes sociales casi siempre es sinónimo de problemas amorosos que una pareja realice esta acción. Pues bien, al poco tiempo del hecho el propio Mago decidió cerrar su cuenta en esta plataforma.

En medio de la situación descrita anteriormente, la influencer Naty Chilena aseguró que ella habría tenido un encuentro sexual con el campeón de América con La Roja. Esta fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia del Mago, quien ocupó la red social X para desmentir el hecho y apuntar contra los medios.

Valdivia: “He mantenido silencio por amor a mis hijos”

“¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira! Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Nathy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo. Lo desmentí claramente y no se ha presentado prueba alguna, porque no existe. Pero aún así el tema sigue, pese al evidente daño a mi honra, a mi familia, y a mi trabajo”, expresó el ahora comentarista deportivo.

El retirado futbolista apuntó contra los periodistas de farándula, acusándolos de cubrir este hecho solo para obtener visitas. “He mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias”, agregó.

Por último, Valdivia fue claro y enfático en negar que ha engañado a la diputada Maite Orsini, tal como aseguró la Naty Chilena con su afirmación. “Jamás le he sido infiel a Maite y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener”, cerró un molesto Mago.