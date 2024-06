El video de la pelea se hizo viral entre la ex de Mago Valdivia y la de Bam Bam Zamorano.

Como si fuera la década del 2000, Daniella Campos y Daniela Aránguiz hoy son noticia por enfrentarse en vivo en televisión.

No fue en Primer Plano o SQP, sino en el programa de TV+ Sígueme, donde ambas son panelistas y se “toparon” este martes 4 de junio mientras se hablaba sobre otra polémica farandulera, Mane Swett y el difícil momento de la tuición de su hijo.

Pero nada que ver con el tema, mientras Campos opinaba, tuvo la interrupción de la ex del Mago Valdivia. Lo que la ex de Iván Zamorano no soportó.

En ese momento, ambas se enfrascaron en una discusión que fue subiendo de tono, todo por no respetar sus tiempos al punto de tratarse de ordinarias.

Revisa el video a continuación grabado por un televidente:

La polémica semana de Daniela Aránguiz

La ex Mekano ha sido noticia últimamente no solo por esta pelea, sino por todo su lío con Maite Orsini, actual pareja de Jorge Valdivia.

El conflicto está en tribunales, tras la denuncia de la diputada por injurias; luego de filtrarse varios mensajes amenazantes de Daniela y hasta llamados con peleas. Y ni hablar de los rumores que ha esparcido la ex del Mago.

Todo este conflicto inició tras la separación del exfutbolista y Aránguiz, sobre todo tras la relación que hizo pública Valdivia con la actual diputada del Frente Amplio, Maite Orsini.

Relación que ha tenido más de una respuesta polémica de Daniela Aránguiz en redes sociales y medios; pese a que ella también tuvo una televisiva relación con el competidor de ¿Ganar o Servir?, Luis Mateucci.

Hoy ambas están en juicio por esta denuncia de Orsini, donde Aránguiz también ha contraatacado por supuestos malos tratos de la política a uno de sus hijos con Jorge. Tema que seguirá avanzando en las próximas semanas en los tribunales de justicia.