Daniela Aránguiz estuvo presente en el episodio que se estrena esta noche de Podemos Hablar, en donde entrega detalles de su quiebre con Jorge “Mago” Valdivia y se refiere a los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar el matrimonio que duró casi dos décadas.

Asimismo, la panelista de televisión acusó haber sido víctima de violencia intrafamiliar a manos del ex seleccionado nacional. “Fui una mujer que me callé muchas veces de los golpes de Jorge Valdivia y me estoy haciendo cargo de mis palabras, porque tengo documentos que afirman lo que estoy diciendo, documentos no del año pasado, sino del 2010″.

“Me callé por mi familia, por proteger a mi familia, me callé por mis hijos, pero ya no aguanto más y cuando me quiero callar, me buscan, conociéndome”, señaló en el programa que conduce Julio César Rodríguez.

El motivo de la separación

La panelista de TV reveló que ella terminó su relación con el “Mago” debido a que su mejor amiga estaba en un motel y vio el auto de su esposo estacionado, por lo que la llamó por teléfono a las 7 am para contarle. “Me dice no sé cómo decirte esto, yo estaba en Brasil en ese momento y le dije dime y me dice estoy en un motel y vi el auto de marido estacionado en la cabaña de al frente”.

Aránguiz revela que le pidió a su amiga que entre y que le muestre todo por videollamada. Al ingresar a la cabaña ve a Jorge sobre la cama y preservativos en el suelo. “Lo único que él decía es ¿Cómo le estás haciendo esto a la Dani? Él le decía eso a mi amiga y yo decía ‘¿Cómo no se da cuenta de que el que me está haciendo daño es él?’.

“Y después la gente dice ella quiere volver con él, ella está celosa. Julio en vida volvería a vivir el tormento que viví con Jorge Valdivia, lo mejor que pude hacer para mí es salir de esa relación”, añadió.

“Nunca más tendría una relación con él, ni siquiera de amigo, porque me destruyó el ego, me destruyó mi dignidad como mujer y me expuso públicamente, después que yo jamás, jamás le fui infiel, jamás miré para el lado, toda la vida fui una buena esposa, toda la vida fui una buena madre, fui la mujer perfecta, yo creo”, expresó.