Los conflictos entre Daniela Aránguiz y los hermanos Valdivia continua, en donde nuevamente la panelista de televisión volvió a la carga tras los dichos de su ex cuñado en el reality ¿Ganar o Servir?, en donde negó algún tipo de “joteo” hacía la ex Mekano mientras era pareja de su hermano Jorge y pidió que le pida disculpas públicamente.

Tras negar las acusaciones, Valdivia señaló: “Me gustaría que ella pidiera disculpas por lo que hizo”, luego de esto, Aránguiz no se quedó callada y respondió con todo en el programa “Sígueme” de TV+.

Daniela Aránguiz arremete contra Claudio Valdivia

“Nunca dije que me acosó, ni que me toqueteó, ni nada por el estilo. Solamente dije que me había hecho comentarios desubicados de parte de un hermano”, comenzó señalando, para luego revelar un comentario que le habría hecho Valdivia. “Estoy pololeando con la Naty porque se parece a ti. Tú eres como la mujer que me gusta y por eso pololeo con ella”.

Pero no quedo ahí, Aránguiz comentó otra situación con el panel, que se remonta a sus tiempos en el popular programa juvenil de Mega. “Cuando yo llegaba de Mekano con una mini y él salió a abrirme la puerta con una frazada y me decía: ‘tápate, porque si no me pasan cosas’”.

También reveló otro hecho que ocurrió en Brasil, mientras ella lloraba por un incidente con Jorge. “Claudio me agarró la mano y me dijo: ‘qué pena que mi hermano no valore la mujer que tiene’. Yo estaba vulnerable, pero nunca caería en eso”, añadió.

Acerca de las disculpas públicas, Aránguiz ironizo y señaló: “Perdóname por haberme quedado con tu hijo toda la noche cuando a Sabrina la asaltaron. Perdóname por regalarte los pasajes para que llevaras a tu hijo a Disney. O perdóname por todos los años que viviste en mi casa y te atendí como si fueras un hijo”.