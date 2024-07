Un anticipando cruce finalmente se produjo este miércoles, luego de que Daniela Aránguiz se lanzó con todo en contra de la periodista brasileña Daniela Colett, quien actualmente es parte del reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir?, y tuvo durante el encierro una relación con Luis Mateucci, ex pareja de la panelista de TV+.

La ex Mekano, en entrevista con La Hora, arremetió en contra de la brasileña, lo que generó su rápida respuesta revelando que jamás fue amiga de Aránguiz, que coincidieron dos veces durante la época de selección y que hablaron por cinco minutos. “Le escribí antes de entrar al reality porque era la única persona que yo conocí que había estado en un reality”, expresó en sus redes sociales.

Esto inmediatamente causo la respuesta de Aránguiz quien a través de sus redes sociales no se guardó nada y se lanzó sin filtro contra la actual participante de ¿Ganar o Servir?.

Daniela Aránguiz se lanza contra Dani Colett

En un registro publicado en sus historias de Instagram, Aránguiz señala: “Chiquillos, todo Chile me conoce, no me tienen que amenazar a mí, y menos sabiendo la boca que tengo. En ese texto, ella decía que iba a mostrar pantallazos y fotos mías con insultos y demás.

“Una no me da nada de miedo, porque todo Chile conoce mi boca, si te trato de marac…, de put… o de todo lo que te traté, normalito de mi boca. Todo el mundo se lo espera, me da lo mismo”, comenzó señalando.

“Si sigues con esto, vamos a contar por qué tu ex marido (Eduardo Vargas) no quiso volver contigo. Igual me da pena, porque entiendo que debe ser super decepcionante pensar, en tu cabeza, que tenías una relación de amor o que habías hecho la misma historia que hice yo, eso es imposible”.

“Tienes que estar super despechada y súper dolida al enterarte que se acostaron y tuvieron sexo contigo por despecho”, expresó, para luego criticar su participación en el espacio de telerrealidad.

“Aprovecha tus 5 minutos de fama, no hablo más de ti, porque no me interesa darte vida, porque tu paso por ese reality fue sin pena ni gloria, o sea fuiste como una planta o un árbol, no creo que te llamen de nuevo de la tele, así que aprovecha tus 5 minutos”.

