La relación entre ambos no funcionó y actualmente los dos participantes no se encuentran juntos.

Daniela Colett arremete contra Mateucci y su relación en Ganar o Servir: "Me arrepiento"

Tras la entrada de Daniela Colett a ¿Ganar o Servir? es que comenzó una relación con Luis Mateucci, la ex pareja de Daniela Aránguiz. La relación entre ambos se mantuvo bastante tiempo, pero ya desde hace unos días que comenzamos a ver los primeros problemas de la pareja.

Y es que tras una actividad en donde Luis escogió a Oriana para bailarle es que la brasileña explotó y no aceptó más de parte del argentino. Eso sí, continuaron con la relación, pero los problemas de nuevo se hicieron notar.

Hace bastantes semanas que Daniela Colett salió del encierro y después de eso se ha dedicado a responder preguntas en las redes sociales para así interactuar con sus seguidores.

Contra Mateucci

En una de sus dinámicas de preguntas, la brasileña decidió responder a una pregunta sobre cuáles eran sus arrepentimientos de haber estado en el encierro.

Aquí la ex de Edu Vargas mencionó que fueron dos sus grandes arrepentimientos en el encierro en Perú, uno de estos tenía que ver con su relación con Mateucci.

“Hay dos cosas fuertes que me arrepiento adentro. Una fue que entre con información de personas de afuera y entré con una opinión de algunas personas que estaba adentro, las cuales me equivoqué demasiado simplemente por traer informaciones de personas de afuera“, mencionó.

“O sea, no me di la oportunidad de un principio de conocer a esas personas y después de que las conocí, saqué mi propia conclusión sobre ellas y me arrepiento demasiado de entrar con eso“, agregó.

“Lo segundo es obviamente haber enganchado de una persona. Me arrepiento demasiado porque creo que ni tengo que decir por qué. Pero, las cosas fueron pasando y bueno, hay que cuidar un poquito más el corazón, creo que fue mi gran error“, finalizó.

Revisa los dichos de Daniela Colett