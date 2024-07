"No me esperaba esa reacción": Guarén adelanta el reencuentro con Fran en ¿Ganar o Servir?

Esta noche se estrenará un esperado capítulo de ¿Ganar o Servir? en donde se verá la llegada de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, alias la Guarén, quien se reencontrará con su ex mejor amiga Fran Maira, quien no se tomará de buena manera su llegada al encierro.

La ex Gran Hermano estaba visiblemente desconcertada una vez que se reveló quienes eran los nuevos integrantes del encierro. “No te lo puedo creer hueon…, no te lo puedo creer”, le comentó a Oriana y a Rai. “Pero ella estaba temblando heavy”, comentó la española.

Mientras que Fran responde: “Obvio po’. Yo con ella tuve una relación real con ella, era mi mejor amiga, a mí me hizo mucho daño y yo lo pasé pésimo. Ella tuvo siete meses afuera para hablar conmigo, ¿y tiene que entrar a un reality a hablarlo?“, a lo que Oriana señaló “exacto”, mostrando su apoyo a su amiga.

Guarén habla de su llegada a ¿Ganar o Servir?

La influencer y ex participante de Tierra Brava estuvo presente en el matinal “Tu día“, en donde entregó detalles de cómo será el esperado reencuentro con quien fue su mejor amiga durante largos años.

“La verdad, no me esperaba esa reacción (…) no voy a dar tanto adelanto, pero no creo que haya pasado algo tan grave como la gente especula, pero bueno, yo tampoco me esperaba que ella iba a reaccionar de esa manera cuando nos íbamos a saludar”, comentó Guarén.

“La verdad es que no sé qué esperaba, pero no esperaba un abrazo así de frío”, comentó en el matinal tras la pregunta si esperaba la reacción de Fran cuando la vio llegar.

“Pero bueno, van a ir viendo, yo creo que ella también tendrá sus razones de por qué también me saludó así, pero se tendrá que ir viendo”, explicó.

Revisa el avance del reencuentro a continuación