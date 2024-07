Un capítulo de alto impacto tendrá este martes “¿Ganar o Servir?” en donde finalmente se verá en pantalla el ingreso de Guarén y Nicolás Solabarrieta, quienes se reencontrarán con sus ex compañeros de Tierra Brava, Luis y Botota, pero además, ocurrirá un esperado momento: La reacción de Fran Maira al volver a ver a su ex mejor amiga.

El avance del nuevo capítulo mostró que el ingreso de la pareja, quienes sorprenderán a sus nuevos compañeros e inmediatamente generarán reacciones, especialmente en Fran Maira, quien no tomará de buena manera el nuevo ingreso.

El reencuentro de Fran Maira y Guarén

Pangal fue el primero en notar que las puertas de la casona se abrieron anunciando un nuevo ingreso. “Oye, la Guarén con el Nico Solabarrieta, te lo juro”, le comentó a Fran.

Luego de que la llegada se hizo oficial, la ex Gran Hermano estaba visiblemente desconcertada. “No te lo puedo creer hueon…, no te lo puedo creer”, le comentó a Oriana y a Rai.

“Pero ella estaba temblando heavy”, comentó la española, a lo que Fran replicó: “Obvio po’. Yo con ella tuve una relación real con ella, era mi mejor amiga, a mí me hizo mucho daño y yo lo pasé pésimo. Ella tuvo siete meses afuera para hablar conmigo, ¿y tiene que entrar a un reality a hablarlo?“, a lo que Oriana señaló “exacto”, apoyando sus dichos.

Revisa el momento a continuación

¿Qué pasó entre Guarén y Fran Maira?

Ambas tuvieron una larga amistad la cual llegó a su fin luego de que ambas ingresos a dos exitosos realities, Gran Hermano y Tierra Brava, en donde tras salir de sus respectivos encierros, se alejaron.

Ninguna a revelado los motivos detrás del quiebre, en donde Guarén señaló antes de entrar a ¿Ganar o Servir? que estaba nerviosa por reencontrarse con ella.

“Sé que la gente se pregunta mucho qué es lo que pasó realmente entre nosotras, pero solo yo y ella sabemos las razones de lo que pasó”, expresó, para luego asegurar: “Nunca tuvimos un conflicto o un enfrentamiento, fueron sólo problemas de comunicación. Si fuera algo grave, ya se sabría”.

Hace algunos días se reveló un capítulo en donde Karla Constant, durante una actividad, leyó notas de prensa sobre Guarén y Fran, en donde se señalaba la intención de la ex Tierra Brava para aclarar asuntos con su ex amiga, en donde el titular decía “ella miente”.

“¿Mentir de qué, si yo no he dicho nada? Si hablara te dejo como la mierda frente a todo Chile, cara de raj…“, comentó Fran.

“Yo jamás voy a exponer ni he expuesto mi relación con ella, por el respeto que uno tiene por siempre. Le digo que sí, entre, pero si me quiere venir a encarar, la única que va a quedar mal es ella, porque yo me he portado la raja”, expresó en aquella oportunidad.