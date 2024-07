Un electrizante avanza estrenó el reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir? en donde Pangal Andrade arremetió con todo en contra de Luis Mateucci tras el duelo de eliminación en donde argentino eliminó a Camila Recabarren.

Esto luego de los comentarios que realizó el argentino tras la competencia. “De las chicas y en fuerza era la mejor, yo por eso seguí, y también un poco para demostrarle a los compañeros que esto no es fácil, porque allá hablando, hablan todos, y se creen buenos y se creen que a lo mejor uno está cansado”.

“Yo les vengo a decir que acá estoy, que voy por la revancha, estoy para darle 10 vueltas más de esto. Que me tengan mucho cuidado porque vengo con todo”, “Qué miedo”, respondió Pangal en medio de los cometarios del trasandino. Sin embargo, la situación no terminó allí, ya que el ganador de “Año 0” fue a enfrentar a Mateucci momentos después, según muestra el adelanto.

Pangal se lanza contra Mateucci

“¿Estás emocionado que le ganaste a la Camila?”, le consultó Andrade, a lo que Mateucci le respondió: “No, pobrecita. No sé lo merecía”.

“Felicitaciones brother, te voy a decir algo, porque con eso no le vas a ganar a nadie más. Malo brother, y ayer me decías que si no se ponía las pilas el Austin con el Toro (Rai) los vai a volar. Patético. No sé cómo llegaste a la final del otro (Tierra Brava), te mojai el potit… cuando sabes que vas contra una mujer. Simple compadre”.

Mientras que Luis le contestaba que no era así. “Toco solamente una mujer en el reality”, lo que no calmo la molestia del capitán de Soberanos. “No seai care raj.. hueo.. Te lo juro que cuando compitamos me voy a amarrar una mano perro. Te voy a volar la raj… “.

“¿Te pensaí que sos bueno?”, contestó Luis, a lo que Pangal le señala: “Mejor que tú si”.

