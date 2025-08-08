En Coquimbo Unido están con la ilusión de ser campeones por primera vez en su historia. Le llevan seis puntos a Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, ventaja que quieren cuidar este domingo en la visita a Cobresal en El Salvador.

Esteban González, entrenador de los piratas, siempre es muy cauto en sus declaraciones. Pero en la conferencia previa al encuentro se sinceró con dos temas: alabó a un jugador en concreto y dijo cuál es el arma mortal del equipo.

“Toma importancia el convencimiento de los jugadores. Se repite el 11 muchas veces, pero los que entran dan un salto cualitativo importante. Cuando entra Nicolás (Johansen) genera ocasiones de gol y también marca”, estableció.

Indicó González luego que “ese convencimiento es el que necesitamos nosotros, más allá del 11 titular. Crecer en el tema de actitud y físico que es importante para nosotros. Esos nos el salto de calidad cuando necesitamos cambio de esquema o alguna modificación”.

Esteban González ha hecho una gran campaña con Coquimbo Unido

Coquimbo gana los partidos al final del partido

Señala el Chino González que físicamente siente que Coquimbo está por encima de los rivales, algo que a la larga les permite estar en la cima del certamen.

Publicidad

Publicidad

“Las modificaciones sirven cuando se cansa el rival, porque nosotros estamos muy bien físicamente, han entrenado bien siempre y manejamos bien las cargas, eso es importante”, sostuvo.

ver también No sólo el liderato: Coquimbo Unido expondrá positivo registro ante Cobresal

Agregó que “ha quedado demostrado que sobre el minuto 60 o 65 vemos bajas en los rivales y nosotros al contrario, crecemos. Eso se nota en la puesta a punto de nuestros jugadores”.

Eso sí, para el duelo ante Cobresal no será la misma estrategia. “Ahora cambia con el rival de turno, pues es un partido de otro análisis por la hora, la altura y el clima. Debemos saber movernos en la cancha. Pero lo hicimos bien en Copa Chile, tenemos ese recuerdo”, manifestó.

Publicidad