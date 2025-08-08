Ya los ojos del fútbol chileno están puestos en ellos. No es casualidad, a estas alturas, que Coquimbo Unido sea el exclusivo puntero en Liga de Primera, y gracias a la distancia que tiene con sus escoltas, entre ellos Universidad de Chile, es serio candidato para ser campeón.
Hay muchos factores que pueden explicar su buen presente en el torneo nacional. Desde la enorme labor que realiza Esteban González como entrenador, hasta el hecho de tener la mejor defensa del certamen, con sólo nueve goles en contra.
Pero nada de esto valdrá si Coquimbo no supera el que aparece como el desafío más difícil que tendrá previo al receso por el Mundial Sub 20, en el cual expondrá una positiva racha de partidos en los que no conoce su derrota, la mejor actualmente en Liga de Primera.
ver también
U de Chile mira de reojo: el puntero Coquimbo Unido se enreda solo y tiene un gran problema
La buena racha que expondrá Coquimbo Unido
Este domingo 10 de agosto, el cuadro aurinegro deberá viajar al campamento minero de El Salvador para medirse con Cobresal, que precisamente viene de bajar a su escolta la U. Un encuentro para el cual el “Chino” tendrá importantes ausencias en su plantel. Todas por suspensión.
Hablamos de los defensas Manuel Fernández y Juan Cornejo, más su máxima figura, el argentino Matías Palavecino, todos ellos fuera por acumulación de tarjetas amarillas, además del juvenil Martín Mundaca, que fue expulsado en el triunfo ante Limache por 2-1.
Pero más importante que lo anterior, incluso más que el liderato, es que Coquimbo buscará defender su racha de nueve partidos consecutivos sin perder. Los “piratas” no conocen la derrota desde el 26 de abril, cuando cayeron por 2-0 ante Colo Coloen el Estadio Monumental.
Así le fue al “pirata” tras caer con Colo Colo
Los números del equipo de Esteban González desde que perdieron con los albos son portentosos. Suman seis victorias consecutivas y nueve juegos sin perder, con tres duelos ganados y un empate. Apenas recibieron cuatro goles y convirtieron en 19 ocasiones. Campaña de campeón.
|DÍA
|FECHA
|RESULTADO
|3 de mayo
|10
|Coquimbo Unido 2-0 O’Higgins
|16 de mayo
|11
|Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido
|24 de mayo
|12
|Coquimbo Unido 0-0 Palestino
|31 de mayo
|13
|Deportes La Serena 2-4 Coquimbo Unido
|15 de junio
|14
|Coquimbo Unido 1-0 Universidad de Chile
|21 de junio
|15
|Unión Española 0-2 Coquimbo Unido
|19 de julio
|16
|Coquimbo Unido 4-1 Deportes Iquique
|27 de julio
|17
|Universidad Católica 0-3 Coquimbo Unido
|2 de agosto
|18
|Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache
Los partidos que tendrá en agosto
- vs. Cobresal / 10 de agosto / 15:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador
- vs. Everton / 17 de agosto / 17:30 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumososo
- vs. Audax Italiano / 23 de agosto / 20:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida
- vs. Huachipato / 30 de agosto / 12:30 horas / Estadio Las Higueras de Talcahuano