No sólo el liderato: Coquimbo Unido expondrá positivo registro ante Cobresal

Los "piratas" pondrán en juego en El Salvador una racha que ostentan desde hace tres meses y medio en Liga de Primera.

Por Alfonso Zúñiga

Coquimbo Unido expone positivo récord en Liga de Primera.
Coquimbo Unido expone positivo récord en Liga de Primera.

Ya los ojos del fútbol chileno están puestos en ellos. No es casualidad, a estas alturas, que Coquimbo Unido sea el exclusivo puntero en Liga de Primera, y gracias a la distancia que tiene con sus escoltas, entre ellos Universidad de Chile, es serio candidato para ser campeón.

Hay muchos factores que pueden explicar su buen presente en el torneo nacional. Desde la enorme labor que realiza Esteban González como entrenador, hasta el hecho de tener la mejor defensa del certamen, con sólo nueve goles en contra.

Pero nada de esto valdrá si Coquimbo no supera el que aparece como el desafío más difícil que tendrá previo al receso por el Mundial Sub 20, en el cual expondrá una positiva racha de partidos en los que no conoce su derrota, la mejor actualmente en Liga de Primera.

La buena racha que expondrá Coquimbo Unido

Este domingo 10 de agosto, el cuadro aurinegro deberá viajar al campamento minero de El Salvador para medirse con Cobresal, que precisamente viene de bajar a su escolta la U. Un encuentro para el cual el “Chino” tendrá importantes ausencias en su plantel. Todas por suspensión.

Hablamos de los defensas Manuel Fernández y Juan Cornejo, más su máxima figura, el argentino Matías Palavecino, todos ellos fuera por acumulación de tarjetas amarillas, además del juvenil Martín Mundaca, que fue expulsado en el triunfo ante Limache por 2-1.

Pero más importante que lo anterior, incluso más que el liderato, es que Coquimbo buscará defender su racha de nueve partidos consecutivos sin perder. Los “piratas” no conocen la derrota desde el 26 de abril, cuando cayeron por 2-0 ante Colo Coloen el Estadio Monumental.

Así le fue al “pirata” tras caer con Colo Colo

Los números del equipo de Esteban González desde que perdieron con los albos son portentosos. Suman seis victorias consecutivas y nueve juegos sin perder, con tres duelos ganados y un empate. Apenas recibieron cuatro goles y convirtieron en 19 ocasiones. Campaña de campeón.

DÍAFECHARESULTADO
3 de mayo10Coquimbo Unido 2-0 O’Higgins
16 de mayo11Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido
24 de mayo12Coquimbo Unido 0-0 Palestino
31 de mayo13Deportes La Serena 2-4 Coquimbo Unido
15 de junio14Coquimbo Unido 1-0 Universidad de Chile
21 de junio15Unión Española 0-2 Coquimbo Unido
19 de julio16Coquimbo Unido 4-1 Deportes Iquique
27 de julio17Universidad Católica 0-3 Coquimbo Unido
2 de agosto18Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache
Los partidos que tendrá en agosto

  • vs. Cobresal / 10 de agosto / 15:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador
  • vs. Everton / 17 de agosto / 17:30 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumososo
  • vs. Audax Italiano / 23 de agosto / 20:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida
  • vs. Huachipato / 30 de agosto / 12:30 horas / Estadio Las Higueras de Talcahuano
