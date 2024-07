La periodista le respondió con todo a su ex compañera de encierro de ¿Ganar o Servir?

Mariela Sotomayor no se guardó nada y le respondió con todo a Faloon Larraguibel, quien estuvo hace algunos días presente en el programa de conversación de Pamela Díaz “Sin Editar”, en donde tuvo duras palabras para definir a su ex compañera de ¿Ganar o Servir?.

Cuando la Fiera le preguntó a la ex Yingo que definiera a sus compañeros en una palabra, tuvo palabra positivas para todos, pero todo cambió cuando llegó el turno de Mariela. “No la soporto: Una estúpida, una imbécil, una ridícula, mala persona, mentirosa”, expresó Faloon, en donde Pamela irrumpe “Ya, pero tranquila, era una sola cosa”.

Como era de esperarse, la respuesta de la periodista no tardó y entregó su opinión de lo sucedido en el programa de Zona Latina “Que te lo digo”.

La respuesta de Mariela Sotomayor

A través de un audio mostrado en el espacio, la periodista señaló: “Lo encuentro vergonzoso, triste, sabes que incluso me da como vergüenza ajena”.

“Primero, que ella encuentre tan normal que le pregunten ‘cuánto es 5 x 5 y ella diga que es 35. Ósea, ya de partida, pobrecita. Ya en el mismo programa la tratan de tonta, de inculta, de ignorante, que es lo que ella es”, señaló refiriéndose a un segmento del programa de la Fiera en donde le hizo preguntas sobre matemáticas.

“Los adjetivos que ella me dedica, ni siquiera sabe el significado de la palabra. Creo que si yo fuera ella, haría un hoyo de 50 metros y me enterraría de la pura vergüenza que me daría haber hecho el show que hizo en el reality, que la gente la conociera como la vio, que se decepcionaran de ella cómo se decepcionaron, y después salir y seguir diciendo estupideces”, comentó.

“Vi que en una parte incluso dice que no hablaba con ‘nadie del reality’, bueno, ¿por qué será?”, expresó.

Revisa el momento a continuación