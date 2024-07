Pangal Andrade tuvo una profunda conversación con Roja Bet, en donde se refirió a su paso por ¿Ganar o Servir? en donde reveló que se vienen competencias intensas y adelanto además el gran duelo final, confirmando que él es uno de los finalistas del espacio junto a Francisco Rodríguez.

En el espacio, el deportista se refirió a sus compañeros, a los problemas de la convivencia y cómo vivió la competencia en el espacio, adelantando cómo se viene la gran final, pero además, dio pistas de lo que se podrá ver en pantalla en los próximos episodios.

Lo que se viene para ¿Ganar o Servir?

Al ser consultado sobre que se lleva del reality y cómo cree que será recordado el programa, Pangal señaló: “No te puedo decir, lo mejor está por venir. Se vienen unas competencias heavies, no se lo pueden perder, se viene cuático en este reality”

“Pasan cosas increíbles en ¿Ganar o Servir?, yo pierdo la paciencia, las competencias de equipo se pone heavy, se vienen heavies. Se viene cuático”, comentó en el espacio.

En el espacio, el deportista se refirió a la final del reality, en donde se medirá con Pancho Rodríguez. “Campeón de Calle 7, ganó Pelotón, después se fue en ecuador creo que lo ganó, en Paraguay lo ganó, en Perú nueve años invicto en ‘Esto es Guerra’, un programa de puras competencias tipo reality”.

“Es un profesional para las competencias, es muy bueno, yo le tengo mucho respeto y creo que va a ser una final épica”, comentó.

Asimismo, reveló que no está en su mejor estado de salud. “Yo siempre he repetido que tengo que recuperarme, yo tengo que estar al 100%. No voy a estar al cien por ciento, porque tengo que operarme, las hernias no se van de un día para otro”.

“Pero la última parte del reality yo competí desde que entre con hernia, me hice dos más por la fuerza que hice, pero uno se acostumbra al dolor y empiezas a convivir con el dolor”, explicó.

Revisa sus declaraciones a continuación