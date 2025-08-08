Resulta inverosímil pensar que entre el género musical del reggaetón, la FIFA y el fútbol chileno haya un punto en común. Pero en estos días difíciles para la actividad quedó clarísimo que es posible encontrar un personaje que debe ponerle ticket a esas tres variables.

Se trata del presidente de Santiago Morning, Sebastián Nasur, quien fue confirmado como parte de la comisión negociadora que dispuso la ANFP para encontrar buenos términos para el pago de la millonaria deuda a Warnermedia, dueña de TNT Sports.

Son 36 millones de dólares los que se deben cancelar por el incumplimiento del contrato en 2019, año que vio interrumpido el final de la competencia en el país debido al estallido social. En este contexto, apareció la figura del hijo de Miguel Nasur, quien acompaña a otros cuatro interlocutores: Juan Tagle, Sabino Aguad, Felipe Muñoz y Jorge Uauy.

Sebastián Nasur, presidente de Santiago Morning. (Captura Locura Bohemia).

Desde octubre de 2018 que Sebastián Joao Nasur Bodero es presidente del Chago Morning. Le debe el segundo nombre a su padrino, Joao Havelange, un fallecido expresidente de la FIFA. “Mi padre y mi madre eran muy amigos de él y siempre me hablaban. Mi papá lo admira por la visión universal del fútbol que tenía. Fue un visionario”, dijo en su momento al diario La Tercera.

Pero el mandamás del cuadro Bohemio tiene otra historia incógnita para muchos. Un paso musical que se dio entre 2008 y 2009 con una banda que algo de popularidad logró: Nassim y M-Why, quienes lanzaron su primer disco “En La Sala” con este single.

Sebastián Nasur: la FIFA, el reggaetón y una negociación para salvar el fútbol chileno

Sebastián Nasur habla con mucha admiración del ex mandamás de la FIFA, Joao Havelange y también guarda en su historia esa incursión en el reggaetón muchos años antes de llegar como dirigente en el fútbol chileno. Este ingeniero comercial no esconde su pasión por la música.

Sebastián Nasur, a la izquierda, en el dúo reggaetonero Nassim y M-Why. (Captura).

De hecho, en 2009 hizo una gira por varios balnearios con su dúo Nassim y M-Why e incluso llegaron a tener un público de cinco mil personas. “Algunos de los conciertos donde han desplegado toda su energía, son: Fiesta del Verbo Divino Hit 40; Noche Vikinga del Colegio Cumbres; Medialuna de Cachagua; La Tarde Naranja, del Colegio de Los Andes“, informó Last FM.

“Sumado a dos presentaciones en la Disco Show de Santo Domingo”, agregó el citado medio. El tiempo dirá cómo le va en una negociación que se vislumbra como fundamental para el futuro del balompié nacional.

