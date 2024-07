La noche del martes 23 de julio entraron a la casa de ¿Ganar o Servir?, Nicolás Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres. La pareja que se formó en Tierra Brava llegó a visitar la misma y renovada casona en la cual se enamoraron.

Gracias a esto, las ex amigas, Fran y Guarén se encontraron por primera vez desde su distanciamiento desde la salida de Torres de Tierra Brava. Con incomodidad, el primer encuentro tuvo malas caras de parte de Maira, quien no tiene intenciones de conversar con la pareja de Solabarrieta para así arreglar las cosas.

¿Se van a reconciliar?

Tras su primer encuentro, Fran Maira y Guarén tendrán una actividad en donde ambas se enfrentarán a, lo que pareciera ser, preguntas. Es aquí donde las dos participantes verán si es que arreglan sus diferencias o no.

De hecho, Fran, a lo largo de todo el reality ha dejado claro que no quiere hablar del tema, mencionó que la conversación que tienen que tener ambas no la quiere hacer en cámara.

“En mi caso personal, yo creo que sí tenemos que tener una conversación, que no la voy a tener acá frente a todos. Yo sí me sentí faltada el respeto. Por eso lo he evitado. Todo el reality me han preguntado por ella y todo y como que me quiebro cada vez que me preguntan por ella. Fue perder como a mi hermana, hueón. Entonces, para mí es un tema superheavy y delicado, así que eso“, mencionó Fran ante las preguntas de Sergio.

Ante las palabras de Fran, es que Guarén se emocionó y llegó incluso a las lágrimas, pero en el adelanto no se puede ver mucho más de la interacción entre ambas.

Revisa el adelanto de la conversación de Fran y Guarén

Hay que recordar que Guarén y Nico vienen solo de visita, pero le hicieron creer a los demás participantes que venían a quedarse e incluso tuvieron su primera competencia, pero solo estarán unos pocos días en la casa.

Es más, fue la misma Guarén la que destacó que no quería hacer sentir incómoda a Fran y que en realidad no llegaba a la casa a hacer daño a nadie. Y es que mencionó que quería demasiado a la ex Gran Hermano.