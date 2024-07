Uno de los que no soportó estar solo dentro de la casa de ¿Ganar o Servir? fue Luis Mateucci. El chico reality argentino rápidamente se metió en una relación con Daniela Colett poco después de su ingreso a la casa.

Desde ese momento, ambos participantes se vieron bien juntos y empezaron una relación en el encierro, la que ha durado hasta hace un par de días que tuvieron una gran pelea.

Y es que en una actividad en donde los hombres tenían que hacer show a las mujeres, Mateucci decidió sacar a bailar a Oriana y le realizó un baile sexy que hizo enojar a Daniela.

Gracias a esta situación la relación entre ambos tuvo un gran quiebre y actualmente no se han visto juntos otra vez, algo que hace creer que este sería el fin definitivo de la relación.

Habló con Oriana

Después de que las cosas entre ambos se enfriaron un poco, Luis decidió hablar con Oriana sobre lo sucedido y le puso paños fríos a la relación mencionando que no se encuentra enamorado.

“La otra ahí enojada. ¿A quién le falte el respeto? Mira, yo las actividades las hago bien, qué tiene de malo, no tiene nada de malo. Lo estoy haciendo delante de ella, imagínate después no me ve y hago cosas peores”, agregó Mateucci visiblemente molestó por las palabras de Oriana, quien le mencionó que era algo innecesario.

“A mí me hubiese tocado los cojones“, le respondió Oriana, a lo que Mateucci automáticamente le dijo “Yo sé que a vos si, pero por eso yo ya no estaría más con una persona como vos“.

Eso no es todo y es que incluso Luis mencionó que no se siente enamorado de Daniela, siendo una de las razones por las cuales no se ve en una relación fuera.

“Si me enamoro, dejo que me jodan, no estoy enamorado, no estoy enamorado, yo le dije y me habla de afuera y uff, no puedo verme afuera todavía”, sentenció Luis.

