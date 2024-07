¿Ganar o Servir? se acerca al estreno de un impactante capítulo en donde los competidores deberán escoger al próximo nominado que deberá entrar al próximo duelo de eliminación, lo cual traerá un inesperado cruce entre Facundo y Pangal, quienes se enfrentarán durante el proceso.

El avance mostró que como siempre, la asamblea no estuvo libre de conflictos, en donde comentarios como “considero que ya no eres ningún aporte en la casa”, “un día nombraste que tú no nominabas a los más fuertes, ahora lo estás haciendo“, “gracias por tremenda estrategia”, “te deseo una buena amistad con Oriana” y “no entiendo por qué me atacas tanto”, fueron alguno de los argumentos que los competidores dirán durante la nominación.

Sin embargo, en el cruce más impactante del avance, Pangal, Mateucci y Facundo se enfrentarán nuevamente con fuertes palabras durante la ceremonia.

Facundo vs. Pangal

Pangal alzó la voz al decir que no estaba de acuerdo con la estrategia de Resistencia. En el extracto, Luis comenta: “Te lo acaba de decir Pangal y vos, como tan ingenuo que sos, lo repetís y quedas como el cul…”, explicó, a lo que Pangal responde: “¿Cómo vas a ser mejor que nosotros si estás sacando a tu mejor participante?”.

“Pangal no te metas viejo, cada uno que da el voto, te ríes, te ríes. Ya me tienes cansado. Mucha risa. En secreto y ríes hermano, ¿qué pasa?”, agregó, a lo que Mateucci añadió “te metes, nada que ver, si no es tu equipo”.

“Es que le lleva el amén ahora a Luis”, comentó Camila, mientras los dos participantes seguían discutiendo. “Te cuento un chiste si quieres para que se rían”, continuó insistiendo Facundo, mientras que Pangal le respondió: “dale, a ver cuéntate uno”.

“Después te cuento, no tengo ganas”, añadió el trasandino, mientras la tensión continuaba elevándose en el encierro. “Cuando él quiera, ¿qué te metes?”, reclamó Luis.

Mientras que el avance culminó con los dichos de Camila. “El mejor chiste, la estrategia de Luis”.

Revisa el avance a continuación