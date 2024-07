¿Ganar o Servir? estrenó un electrizante capítulo especial este viernes, en donde se mostró un tenso avance de lo que ocurrirá en el capítulo de este domingo, en donde Oriana y Facundo tendrán un tenso enfrentamiento tras una controversial actividad que desatará las tensiones en la casa.

Comenzó la guerra de los realities y el programa de competencia de Canal 13 se enfrentó por la franja prime a Gran Hermano en su segunda edición, por lo mismo, se estrenó un capítulo especial que adelanta lo que pasará en las próximas semanas en la casona ubicada en Perú, en donde se verán múltiples ingresos, incluida la llegada de Pamela Díaz, como además nuevos conflictos.

Pero ese no fue el único avance que impactó a los televidentes, ya que en el capítulo que se estrenará este domingo, Oriana protagonizará una fuerte pelea con Facundo, tras apasionada actividad.

Oriana se indigna con Facundo

En la actividad dirigida por Matías Vega, los galanes de la casa hicieron un show artístico, en donde se presentaron frente a las mujeres con sensuales atuendos.

En ese contexto, cuando fue el turno de Luis, tomó de los brazos a Oriana y bailó sobre ella, lo que generó el comentario de sus compañeros.

“Lo hizo a propósito”, “imagínate si fuera al revés”, señalaron alguno de los participantes. Al momento de ser el turno de Facundo, el argentino se refirió a lo sucedido y envió contundente mensaje a Oriana.

“Creo que si yo hubiese hecho lo que hizo Luis con otras chicas, ella hubiese gritado, hecho un escándalo. Después no te quejes de las cosas que hago yo”.

Luego en la sección de “speed dating”, los participantes debían realizar ciertas pruebas al azar y a Facundo le tocó dar un piquito. “Me pone cero celosa”, comentó Oriana, sin embargo, el ánimo se elevó cuando el argentino escogió a Julia. Allí se ve a la española observando la escena visiblemente afectada.

La última escena del avance muestra a Oriana sacando de la pieza a Facundo. “No vas a dormir aquí, que no vas a dormir aquí gilipollas”.

Pero esa no fue la única pelea de la casa, ya que por su parte Daniela Colett arremetió contra Luis por hacer un baile con su ex pareja y no con ella. “Porque es el show, Oriana es mi ex, hice más cosas con ella que con vos”.

Revisa el último capítulo con avance incluido a continuación