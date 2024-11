La noche de este jueves Palabra de Honor emitió la tensa pelea entre Marcianeke, Oriana y Anaís, la cual terminó con la salida del artista urbano y su pareja de la academia militar.

Todo ocurrió mientras los reclutas realizaban una actividad en equipos a cargo de Matías Vega, “Los Cara de Galleta” y “Los del Korte” debían contestar distintas preguntas y al momento en que Oriana acertó, la española se lanzó contra sus rivales. “¡Menudos imbéciles! Es mejor cerrar la boca y parecer tontos que abrir la boca y demostrarlo, tontos. Sois unos tontos”.

“Tu mamá es tonta”, respondió Anaís, a lo que Oriana lanza: “¿Por qué metes a mi madre? A mi madre que no la metas. ¿Qué te pasa, loca, flaite?”. Tras esto, Facundo le señaló a su pareja que la saque de quicio para provocar un enfrentamiento. “Ésta no sabe controlarse”, a lo que la española comentó: “A ésta la voy a buscar, que me pegue rápidito, así la botan”.

Las expulsiones de Palabra de Honor

La discusión siguió en alza. “Anaís, deja de ponerle los cuernos con Luis (Mateucci) a tu novio”, lanzó Oriana, a lo que la joven respondió que fue antes de que estuviera con su pareja. “No estaba conmigo“, agregó Marcianeke.

La española continuó provocando a Anaís, quien la escupió, intensificando el cruce entre ambas. “No me escupas, le pones los cuernos, infiel”, reclamó la española. Tras esto, Sergio Lagos ingresó a la base revelando la decisión de producción de expulsar a la joven influencer debido a lo ocurrido.

“Vengo a entregar una triste noticia, hace algunas horas se produjo una discusión entre dos participantes de esta competencia, mientras sucedía esto se transgredieron las normas de la sana convivencia establecidas en este reformatorio. Es por lo mismo que canal 13 y la producción de este programa han tomado una lamentable decisión que es eliminar a la recluta Vilches de la competencia”

Tras esto, el animador le señaló a Marcianeke que tiene que elegir si acompañar a su novia o seguir en el espacio. “Me voy contigo”, reveló el artista.