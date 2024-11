Este domingo llegará a la pantalla el primer capítulo de Palabra de Honor, en donde conocidos rostros del espectáculo se suman al estricto espacio de competencia de Canal 13.

Entre los confirmados se encuentran Oriana Marzoli, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel, Fabio Agostini, Sergio Rojas y Marcianeke.

En este nuevo espacio los participantes no competirán solos sino que en pareja. Y es por eso que el artista urbano ingresa con alguien muy cercano a él, su pareja.

¿Quién es Anaís Vilches?

Anaís Esperanza Vilches Farías es la polola de Matías Muñoz, conocido popularmente como Marcianeke, quien se suma a su primer espacio de competencia.

La joven tiene 20 años es menor de cuatro hermanos y se desempeña como creadora de contenidos, con una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

Acerca de su ingreso al espacio, la joven señaló que está “estoy emocionada, muy emocionada. Hace tiempo me habían ofrecido entrar a realities, pero no me había sentido segura y ahora me gustó la idea de entrar con Matías, para experimentar algo nuevo. Sin duda que vamos a disfrutar la nueva experiencia, porque todo esto es nuevo para nosotros dos”.

“Matías es mi compañero de vida y estamos acostumbrados a estar juntos 24/7, sólo que ahora nos grabarán”. En ese sentido, destaca estar muy segura de su amor y que dentro del reality show “tentaciones no creo que tenga, porque yo estoy súper enamorada”, expresó.

Sobre cómo cree que será su desempeño en el programa, declaró: “Me considero una persona demasiado leal y simpática, pero igual soy mañosa. Por ejemplo, no me gustan las mentiras… y soy una persona demasiado intensa y llena de amor”.

“Debo confesar que soy más bien antisocial, no soy tanto de compartir, porque en mi vida, en general, no tengo tantas amigas”.

Sobre las competencias, señaló: “A mí me gusta harto el ejercicio, así que en lo físico estoy bien. Entreno, pero no soy tan disciplinada como Matías, él va todos los días al gimnasio, incluso aunque sea tarde”.