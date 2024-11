Palabra de Honor llegó hace pocas semanas a la pantalla en donde conocidas figuras de la televisión se pusieron a prueba para vivir la experiencia de enfrentar un duro entrenamiento bajo un estricto régimen militar.

Debido a la diferencia entre tiempo televisivo y real se filtró que una pareja estaría viviendo un intenso romance al interior del encierro y la revelación de los protagonistas de esta nueva relación impactó a los seguidores del espacio.

El nuevo romance de Palabra de Honor

Según reveló Infama quienes tendrían un nuevo romance dentro del encierro son Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, ambos coincidieron en el programa anterior de competencia “¿Ganar o Servir?”.

En ese reality, el ex Gran Hermano tuvo un romance con Gala Caldirola. Sin embargo, esta relación no prosperó al salir del encierro.

Raimundo llega a Palabra de Honor

A pesar de que aún no se ve en pantalla, su ingreso ya fue anunciado por la producción. Pero en tiempo real, Rai lleva semanas encerrado.

Sobre su llegada al reality señaló: “Creo que en el reality anterior estaba muy cerrado con lo que quería, demasiado decidido, pero ahora ya no me cierro a nada. Esta vez si encuentro a alguien que me guste mucho, me gustaría quedarme ahí nomás. Puede llegar el amor, uno nunca sabe”.

Asimismo, comentó sobre su llegada al espacio que le llama la atención lo estricto que es.

“Exponerme a tener que levantarme a las 5 de la mañana, ponerme desafíos al frente. Es un desafío muy duro, y siempre lo pienso harto porque es dejar atrás a mis seres queridos y mi libertad, pero ya estando adentro lo paso bien y lo disfruto”, indicó.