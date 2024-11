Un tenso momento se vivió en el nuevo capítulo de Palabra de Honor, en donde Oriana encaró a Facundo por los rumores en su contra, donde acusan al argentino de involucrarse con ella para buscar fama en Chile.

En el avance del capítulo de esta noche, se ve como la española le pregunta a Sergio Rojas que aclaré sus dichos, ya que es algo que viene escuchando de forma continúa. “Me puedes repetir lo que le dijiste en el cara a cara, recordando todo lo que la gente esta diciendo. Era un audio o un escrito”, consultó Marzoli, a lo que Rojas le responde que escuchó un audio.

Tras esto, Oriana le pregunta si era un audio de él diciendo que iba a entrar al reality a conquistarla. “A colgarse de tu falda, no me acuerdo, no lo tengo acá, pero en el fondo era como utilizarte a ti para ganar a fama. Te lo voy a enviar cuando salga”, respondió el periodista.

Oriana enfrenta a Facundo

“No te conocía a ti, no conocía a nadie”, señaló Facundo en su defensa, mientras que Oriana, muy molesta, le reclama: “¿Y que tiene ver?, ¿tu entras a jugar con los sentimientos de alguien?, payaso, eres un payaso, Friki. ¿Te tienes que colgar de mi? no soy una liana, soy Oriana”.

“Qué me importa lo que yo pude haber dicho, es un reality que uno entra para joder no más. Yo entré soltero y hago lo que quiero, después de me enamoré de vos, uno entra a huev… y nada más, pero una vez que me enamoré de vos es diferente”, explicó el argentino.

Mientras que Oriana no creía en sus dichos. “Te gustaría saber que yo entre a un reality diciendo que me voy a colgar de este? yo no entró a decir que me voy a colgar de un tipo”.

Tras esto, Oriana y Dash le piden a Sergio que cuente quién envió ese audio. “No quiero involucrar a otras personas, que el se escuche solo”.

“O me dices a quien se lo mando o no tiene sentido”, señaló Oriana, siendo apoyada por Dash, a lo que el periodista responde: “Cuando digo algo tengo pruebas”.

Revisa el avance a continuación