El nuevo reality de Canal 13 “Palabra de Honor” se encuentra en una etapa crucial de su transmisión en donde los reclutas comienzan a rebelarse, las competencias cada vez son más intensas y emotivas despedidas se han tomado la casona.

Pero lo que ellos no saben es que nuevos participantes ingresaran al encierro y sin duda revolucionarán la competencia. Una de ellas es Daniela Requena, cuya llegada a la estricta academia militar está por verse en la pantalla.

¿Quién es Daniela Requena?

Daniela Requena, periodista sevillana de 32 años, colabora con la revista Marie Claire y trabaja en el canal español Telecinco. También es autora del libro Mamá, soy mujer, donde relata su proceso de transición.

“Yo desde que tenía cuatro años me sentía mujer. A los 16 años lo verbalicé por primera vez y a los 20 me mudé a Madrid a la universidad, y de ahí florecí como una mariposa, como una rosa”, explica la periodista.

Palabra de Honor será su tercer reality, tras participar en espacios como “Pesadilla en el paraíso” y “La granja de los famosos”. “No hay nadie más rebelde que yo, porque me rebelé contra el universo, contra la vida, y me convertí en quien yo siempre he querido ser. La vida me puso un pulso y se lo gané, y dije ‘no, yo voy a ser quien yo quiero ser’”, indica.

“Creo que los realities ya tenían transformistas, y ahora necesitaban una presencia trans. Hay un estigma social que nos vincula siempre a la noche, a la prostitución, al espectáculo, y esta es una oportunidad de, además de disfrutar la experiencia, poder visibilizar a la comunidad trans, y que la gente entienda qué es ser trans, y yo lo explicaré con total naturalidad”, adelanta.