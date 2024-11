Palabra de Honor comenzó hace algunas semanas su transmisión en donde conocidas figuras de la televisión y las redes sociales se sumaron al espacio de competencia. Sin embargo, se reveló que nuevos rostros preparan su ingreso a la estricta academia militar.

Raimundo Cerda, conocido chico reality que participó en espacios como Gran Hermano y Ganar o Servir, ingresará al espacio, al cual también se sumará Brandon Zúñiga también conocido como “La Reina de Chile”.

¿Quién es La Reina de Chile?

Brandon Zúñiga, conocido como la “Reina de Chile”, tiene 25 años y se dedica a crear contenido en TikTok. En los últimos años, ha ganado notoriedad en los medios al intentar, primero, convertirse en Reina del Festival de Viña y, más tarde, incursionar en los realities.

“He ido a todos los casting de los últimos dos años y no había quedado en ninguno. De chica me decían que estaba pintada para un reality, entonces yo crecí con eso. Mi sueño siempre fue entrar a un reality”, confesó.

Acerca de su ingreso al estricto espacio de competencia, señaló: “Yo toda la vida he sido delicada, frágil, bien ‘fem’, entonces que me griten, que me mojen, sean rudos y estrictos, me fascina. Quiero ver cómo voy a reaccionar a esto… sé que voy a reaccionar horrible. Ya quiero ponerme los bototos y ver qué va a pasar adentro”, afirma.

Asimismo, agrega: “Mi expresión de género siempre es la misma, con maquillaje, labios grandes, delineado, glitter, cejas hechas. Tengo claro que me van a ver fea en el reality, pero si no estoy con glitter, me voy, porque el maquillaje es mi base primordial para poder ser yo, es mi refugio”, sostiene.

Sobre su motivación para ingresar al espacio, señaló: “En la televisión chilena el homosexual siempre ha sido una burla, falta disidencia en televisión abierta. Por eso me encantó que mi amigo Simón de la Costa entrara a ‘Tierra brava’ y abriera las puertas para todas nosotras, porque entrando una entramos todas”.