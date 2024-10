"No hablis we...", "hueonaz...": Rai y Pancho se enfrentan con todo en Ganar o Servir

¿Ganar o Servir? vivirá un capítulo de alta tensión esta noche, luego de que una inesperada dinámica dirigida por Karla Constant desatará un fuerte conflicto entre Raimundo y Pancho Rodríguez.

Todo comenzó cuando la animadora ingresó al espacio y le pidió a los participantes que escogieran a dos compañeros que, según su criterio, no merecen llegar a la gran final. “Piénsenlo, porque sus decisiones pueden tener consecuencias”, expresó, luego en el mismo avance comenta: “Debido al voto de sus compañeros, ustedes esta noche van a ser expulsados”

Como revela el avance, Pancho y Facundo escogerán a Rai, lo que generó la molestia del ex Gran Hermano por los argumentos que le entregaron.

Rai y Pancho protagonizan tenso cruce en Ganar o Servir

“Para mí, la columna vertebral del reality es la competencia y el que no ha ganado ninguna competencia individual es Rai”, comenzó diciendo el ex Pelotón, a lo que Rai respondió: “9 años invicto y en el Círculo de Fuego te gané”.

Además, Pancho le enrostrará sus relaciones amorosas en la casa. “La diferencia hue… es que tú estas como un hueonazo tratando de creerte el Papi Ricky, agarrándote a una y a otra”.

Como era de esperarse, este comentario no le agradó a Rai. “Qué sabes tú, llevas dos semanas, estuve con la Gala casi todo el reality no hablis hue… estuve con ella todo el reality para que hablis we…”.

Sin embargo, los conflictos no terminaron allí, ya que cuando fue el turno de Facundo de votar, también escogió a Raimundo, quien le respondió con todo.

“Encuentro super feo lo que me estás diciendo tú también, yo creo que te sientes reflejado por como tú has sido en tu vida y me lo dices a mí por la edad que tengo No es para relajarme, porque me estás poniendo algo feo”.

Tras la dinámica, Rai conversa con sus compañeros y señala que está muy molesto con el argentino. “Se me acerca, me tira besos, me abraza y va y me tira una estupidez así de fuerte y fue respetuoso”.

“Y si vos le decis la huea.. que te dice en la fiesta la Oriana lo… “, comentó Pangal. “Fui super respetuosos,y dice de todo, pero no lo hice, porque no llegó a ese nivel”, replicó Rai.

